Dieci treni regionali straordinari e oltre mille posti in più per i ponti di primavera nel Lazio

Treni regionali straordinari e posti in più messi a disposizione dei cittadini: è l'iniziativa del Regionale di Trenitalia per raggiungere il litorale laziale in occasione dei ponti di primavera.

La buona notizia è delle scorse ore. In particolare si prevedono circa 10.500 posti in più e 10 convogli straordinari che circoleranno nei giorni di 23, 25 e 30 aprile e del 1° maggio. Nello specifico ci saranno:

- 4 treni in più per la linea FL5 (Roma - Civitavecchia)

- 4 treni in più per la FL7 (Roma - Formia- Napoli)

- 2 treni in più per la FL8 (Roma-Nettuno).

“In occasione dei prossimi ponti, di concerto con la Regione Lazio, aggiungiamo dieci collegamenti speciali per raggiungere i centri costieri. È un’opportunità da non perdere per concedersi una pausa di svago e di relax lasciando l’auto a casa” ha afferma Sabrina De Filippis, direttore Business Regionale di Trenitalia.

Le promozioni del Regionale

Ma le agevolazioni dedicate ai viaggiatori che scelgono di spostarsi con il Regionale non finiscono qui. Grazie alle promozioni Italia in Tour 3 e Italia in Tour 5 è possibile viaggiare 3 o 5 giorni consecutivi ed effettuare un numero illimitato di viaggi in seconda classe sui treni regionali, regionali veloci e su quelli del servizio ferroviario metropolitano (SFM). Per il fine settimana, è possibile anche usufruire di Weekend Insieme, per viaggi senza limiti a soli 22€ a persona. Mentre gli abbonati del Regionale possono usufruire di Viaggia con me, per spostarsi gratuitamente su tutti i treni del Regionale assieme a chi ha acquistato un biglietto.