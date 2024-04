Lavori sulle rotaie, modifiche alla circolazione dei treni sulla Roma-Napoli. Cosa cambia

Modifiche alla circolazione dei treni nella giornata di domenica 28 aprile sulla linea FL7 Roma - Formia- Napoli. Gli interventi di manutenzione straordinaria sui binari verranno svolti da di Rete Ferroviaria Italiana e interessano le stazioni di Formia-Gaeta, Monte San Biagio, Sezze Romano.

Gli interventi, pianificati da Rfi, viene spiegato in una nota, puntano “al potenziamento ed efficientamento infrastrutturale del nodo di Roma e dell’intera Regione Lazio”; sono partiti a inizio aprile e continueranno anche in alcuni fine settimana dei mesi di maggio e giugno. I cantieri, del valore di circa 1,3 milioni euro, vedranno impegnati nell’intero trimestr, 200 tra operai e tecnici di Rfi e altre ditte appaltatrici.

Modifiche alla circolazione

I lavori, nel specifico, richiedono la sospensione della circolazione ferroviaria e la programmazione di collegamenti e soluzioni alternative. Nel specifico, alcuni treni Intercity delle linee Sestri Levante - Napoli, Reggio Calabria - Roma, Salerno - Milano e Roma - Siracusa/Palermo prevedono modifiche di orario e non effettuano fermata nelle stazioni di Latina, Formia - Gaeta e Aversa; sono previsti bus o il proseguimento con altri treni Intercity;

Alcuni treni regionali della linea Roma – Napoli via Formia sono soggetti poi a limitazioni di percorso e anche in questo caso è previsto servizio con bus; infine i regionali R 12607 e R 12612 della linea Roma - Cassino subiscono modifiche di orario. “I tempi di percorrenza dei bus - spiegano da Trenitalia - potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti”.

Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia.