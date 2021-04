Lavori sulla linea Roma-Napoli via Formia: variazioni alla circolazione dei treni

Lavori sono stati annunciati da Tenitalia per il fine settimana sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia. Per consentire gli interventi di manutenzione programmata, dalle 00.10 di venerdì 9 aprile alle 3 di lunedì 12 aprile sarà sospesa la circolazione dei treni tra le stazioni di Priverno e Cisterna con conseguenti variazioni al traffico ferroviario.

I treni Intercity e Intercity Notte seguono il percorso via Cassino e subiranno variazioni di numerazione, di orario con le fermate straordinarie di Frosinone, Cassino e Caserta. Non effettuano le fermate di Latina, Formia-Gaeta e Aversa. Latina e Formia saranno collegate con servizio bus:

- da Formia a Cassino (e viceversa) senza fermate intermedie;

- da Latina a Frosinone (e viceversa) senza fermate intermedie.

Previste modifiche alla circolazione anche per i treni regionali della linea Roma-Napoli via Formia:

- alcuni seguono il percorso via Cassino e subiscono variazioni di numerazione, di orario e di fermate. Tra le stazioni di Caserta e Villa Literno/Aversa è previsto un servizio bus;

- alcuni sono cancellati tra Priverno e Cisterna di Latina e sostituiti con servizio di bus navetta come di seguito indicato:

• da Cisterna di Latina a Priverno (e viceversa) senza fermate intermedie;

• da Cisterna di Latina a Priverno (e viceversa) con fermate a Latina e Sezze;

• da Cisterna di Latina a Latina (e viceversa).

I treni regionali della relazione Roma-Benevento via Formia seguono invece il percorso via Cassino e subiscono variazioni di numerazione, di orario e di fermate. Tra le stazioni di Caserta e Villa Literno/Aversa è previsto un servizio bus.

Alcuni treni regionali delle relazioni Roma-Cassino-Caserta-Benevento, Roma-Frascati, Cassino-Avezzano, Potenza-Salerno, Cassino-Vairano-Caserta-Napoli e Roccaravindola-Napoli subiscono variazioni di numerazione e orario.

L’orario dei bus, fanno infine sapere da Trenitalia, può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale; sul bus non è ammesso il trasporto bici e di animali di grossa taglia. I viaggiatori sono ammessi sui bus limitatamente alla disponibilità dei posti.