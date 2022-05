"The Green Race”, le gare di triathlon al Lido di Latina: i divieti e le strade chiuse il 7 e 8 maggio

Il triathlon protagonista del fine settimana al lido di Latina. E’ in calendario, infatti, per sabato 7 e domenica 8 maggio l’evento sportivo “The Green Race” organizzato da Latina Triathlon a cui farà da sfondo proprio il lungomare di Latina.

Per consentire il regolare svolgimento della competizione è stata emessa apposita ordinanza dal Comune di Latina per la modifica alla disciplina della circolazione e della sosta in alcune vie e piazze interessate dal percorso.

In particolare è stata disposta:

1. l’istituzione, escluso autorizzati e accedenti proprietà privata dalle 14 alle 18 del 7 maggio e dalle 10 alle 14 dell’8 maggio e comunque sino alla conclusione della gara, del divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in tutte le vie e piazze di proprietà comunale interessate dal percorso della gara:

- strada Lungomare (tratto Darsena Rio Martino – Via Ponza);

- via del Lido (tratto strada Litoranea – Capoportiere);

2. l’istituzione, escluso autorizzati e accedenti proprietà privata dalle 14 alle 18 del 7 maggio e dalle 10 alle 14 dell’8 maggio e comunque sino alla conclusione della gara, del divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli nell’area di parcheggio su strada Lungomare antistante Hotel Fogliano;

3. l’istituzione, escluso autorizzati e accedenti proprietà privata dalle 14 alle 18 del 7 maggio e dalle 10 alle 14 dell’8 maggio comunque sino alla conclusione della gara, del divieto di circolazione per tutti i veicoli in via Lungomare tratto Via Casilina – Capoportiere.