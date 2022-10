Tumore al seno, parola d’ordine “prevenzione”: visite ed ecografie gratuite a Formia

Ottobre è il mese simbolo dedicato alla campagna di sensibilizzazione e prevenzione per la ricerca e la lotta al tumore al seno. E anche quest'anno il Comune di Formia ha aderito all’iniziativa “Nastro Rosa” 2022 promossa in Italia dall’Airc e dalla Lilt illuminando di rosa due luoghi significativi della città, la Torre di Mola e la Fontana di San Remigio.

Ma non solo, l’Amministrazione è voluta scendere concretamente in campo per sottolineare l’importanza della prevenzione che può salvare la vita: ed è questo è il messaggio forte che il Comune vuole diffondere attraverso le varie iniziative che vedono coinvolte attivamente diverse realtà che operano da tempo nella diffusione e sensibilizzazione della tematica. L’obiettivo della campagna è di coinvolgere la cittadinanza attraverso percorsi informativi e di screening.

Sabato 15 e domenica 30 ottobre al palazzo comunale si terranno due giornate riservate ai residenti di Formia con visite ed ecografie gratuite al seno eseguite dai dottori Salvatore Navarra e Vincenzo Napolitano. Le prenotazioni limitate e obbligatorie - numeri attivi dalle 09 alle 17 (3313628604-3791201286) - fino ad esaurimento posti. Domenica 16 ottobre, invece, nella Sala Ribaud alle 16.30 è previsto il convegno sulla prevenzione al quale interverranno diversi relatori del settore, con le testimonianze a cura dell’associazione di volontariato “Le Capricciose”, e la perfomance dal titolo “Porto un Cuore” dell’artista Filomena Vezza. L’intrattenimento musicale è della cantante Tania Aulicino. Il tutto seguito da un momento conviviale promosso dai ragazzi dell’Happy Bar Formia.

“Diffondere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce del cancro al seno è un’azione fondamentale per la nostra amministrazione – spiega il sindaco Gianluca Taddeo - consapevoli dell’importanza vitale che riveste quest'opera, grazie anche alla preziosa sinergia con le associazioni di volontariato. L’iniziativa si pone l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre più ampio di persone sensibilizzando anche sui corretti stili di vita da adottare”. “È importante non abbassare il livello di guardia e di attenzione su questi temi – affermano l’assessore ai Servizi Sociali Rosita Nervino e il presidente della commissione Servizi Sociali Giuseppe Antigiovanni – Investire in prevenzione significa salvare vite umane e sostenere questo percorso essenziale grazie a questa preziosa rete di collaborazione, fa sì che si possano realizzare iniziative concrete ed informative fondamentali. Crediamo realmente nella diagnosi precoce e nella ricerca”.