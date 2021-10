Ottobre è il mese della prevenzione: screening gratuiti per uomini e donne anche a Priverno

Nella giornata di mercoledì 13 ottobre l’iniziativa presso la Casa della Salute in via Madonna delle Grazie. Chi può aderire e come partecipare

Dopo Sermoneta, visite gratuite anche a Priverno nel mese di ottobre dedicato alla prevenzione. La Regione Lazio, infatti, proprio nell'ambito della campagna per la prevenzione e la salute, ha organizzato un tour di screening oncologico.

Il truck- ambulatorio arriverà a Priverno il 13 ottobre e stazionerà dalle 9 alle 17 presso la Casa della Salute in via Madonna delle Grazie. Sarà possibile, senza alcuna prenotazione, effettuare il pap test e lo screening oncologico del colon retto; si potrà, inoltre, prenotare la mammografia.

Nello specifico per le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni è previsto il programma di screening oncologico della cervice uterina, mentre sia per uomini che per donne dai 50 ai 74 anni il programma di screening del colon retto. Inoltre, nell’ambito della campagna organizzata con la Asl di Latina, insieme ai due screening verrà effettuata anche la rilevazione dei fattori di rischio per patologie croniche.

Chi non potrà partecipare all’evento ad accesso libero, può chiamare il numero verde 800 065 560 per informazioni e prenotazioni, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dal lunedì al giovedì anche dalle 15 alle 17.