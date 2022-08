Prevenzione tumori: screening oncologici a Ponza e Ventotene: il programma della visite

Un programma di screening oncologico è stato organizzato dalla Asl di Latina con particolare riguardo alle isole di Ponza e Ventotene. Una serie di giornate in cui potranno essere effettuate le visite per particolari tipologie di tumori rivolte ad un target specifico di persone.

“I programmi di screening oncologico hanno la finalità di effettuare diagnosi precoce per individuare patologie neoplastiche prima che si manifestino attraverso sintomi o segni, in tutta la popolazione in età giudicata a rischio” spiegano dall’azienda sanitaria locale. Tra la fine del mese di agosto e quello di settembre sulle isole di Ponza e Ventotene sarà attivo il programma di screening per il tumore della cervice uterina (pap-test eseguito ogni tre anni alle donne nella fascia d'età 25 - 29 anni e un test Hpv Hr ogni cinque anni alle donne nella fascia d'età 30 - 64 anni) e del colon-retto (test per la ricerca del sangue occulto nelle feci da eseguire ogni 2 anni, a uomini e a donne nella fascia d’età 50-74 anni)

Questo il calendario delle attività:

- isola di Ponza dal 29 agosto al 3 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 18:30, e il sabato dalle 8:30 alle 12:00.

- isola di Ventotene dal 15 al 17 settembre, dal giovedì al venerdì dalle 14:30 alle 18:30, e il sabato dalle 8:30 alle 12:00;

Durante le giornate dedicate ci sarà inoltre la possibilità di programmare la mammografia per le donne in fascia screening (mammografia eseguita ogni due anni alle donne nella fascia d’età 50-69 anni, estesa anche alla fascia 70-74 anni su richiesta). “Vista l’importanza della prevenzione tutta la popolazione che rientra nei programmi per fasce d’età è invitata a partecipare” questo l’appello della Asl di Latina che continua così nell’impegno per garantire l’accessibilità ai programmi di prevenzione per assicurare equità nell’accesso e favorire l’adesione della popolazione del territorio.