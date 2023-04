Lotta ai tumori, mattinata di screening oncologici gratuiti in piazza a Sabaudia

La lotta ai tumori passa per la prevenzione che si conferma l’arma più efficace. E’ questo un messaggio che gli esperti ribadiscono sempre con forza. E in questo contesto si inserisce la giornata di screening oncologici in programma per giovedì 20 aprile in piazza del Comune a Sabaudia dove per tutta la mattinata, dalle 8:30 alle 13:30, stazionerà un poliambulatorio mobile.

Medici specializzati e personale sanitario della Asl eseguiranno screening oncologici della cervice uterina con Pap Test HPV (gratuito per donne dai 25 ai 64 anni) della mammella e quelli del colon retto (gratuito per uomini e donne dai 50 ai 74 anni). Non solo. I camici bianchi valuteranno anche patologie croniche e prenoteranno vaccini per adulti e fragili, contro l’epatite C.

Il Comune di Sabaudia ha patrocinato l’evento organizzato dal Dipartimento di Prevenzione della Asl di Latina e supportato dalle volontarie del Comitato Andos Latina Odv.

“La prevenzione è la migliore arma per vivere meglio e più a lungo. Incoraggiare stili di vita corretti - ha commentato l’assessore alla Sanità e Pari Opportunità, Annamaria Maracchioni - è l’impegno comune che questa Amministrazione rilancia oggi perché eseguire controlli medici preventivi può evitare l’insorgenza di gravi patologie. Pertanto, invito tutti i cittadini a recarsi giovedì prossimo (20 aprile) in Piazza del Comune per sottoporsi agli screening gratuiti”.