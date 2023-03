La lotta al tumore passa per una diagnosi precoce: successo per la campagna di screening della Asl

La lotta al tumore passa per una diagnosi precoce. Un messaggio che sempre più spesso viene lanciato dagli esperti. E in questa ottica si è inserita anche la campagna screening oncologico di mammella, cervice uterina e colon retto della Asl di Latina, Dipartimento di Prevenzione – Screening, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Prevenzione Attiva, che si è tenuta nei giorni con un doppio appuntamento a Sermoneta e Cisterna e che ha riscosso un importante successo di partecipazione.

Il Camper dell’Azienda sanitaria locale allestito presso l’area mercato ex Nalco a Cisterna ha visto la presenza di tante cittadine e cittadini che si sono sottoposti agli esami o hanno preso appuntamento presso le strutture della Asl di Latina. “La diagnosi precoce è fondamentale per aumentare l’efficacia delle cure e per avere maggiore possibilità di guarigione – ha detto il sindaco Valentino Mantini –. La partecipazione della nostra comunità ha mostrato quanto sia importante la medicina di prossimità e quanto la riorganizzazione dei servizi sociosanitari che si avvicinano alle cittadine e ai cittadini sia fondamentale per un territorio come il nostro”.

Sono stati effettuati 3 screening oncologici: quello della mammella, gratuito per donne da 50 a 74 anni; della cervice uterina, gratuito per donne da 25 a 64 anni; del colon retto gratuito per uomini e donne da 50 a 74 anni. Nel Camper della Asl, con il supporto delle donne dell’organizzazione di volontariato Andos Latina, sono stati eseguiti 44 prelievi Pap Test/HPV-DNA Test, 30 mammografie e sono stati consegnati 60 kit per la ricerca del sangue occulto fecale. Inoltre, sono state accolte 61 prenotazioni per lo screening della cervice uterina e della mammella da effettuare nella sede centrale della Asl a Latina.

Il coordinamento screening ha provveduto tempestivamente a ricontattare le utenti che si erano prenotate e a ricollocarle con un appuntamento nelle successive settimane per mammografia, Pap Test/HPV-DNA Test.

Con l’ausilio dei volontari dell’associazione di protezione civile Zappaterreni, che hanno allestito un gazebo adiacente al Camper, la campagna della Asl ha dedicato spazio anche all’informazione e alla prevenzione delle malattie croniche e infettive attraverso promozione e prenotazione delle vaccinazioni in età adulta e nei soggetti fragili; promozione dello screening dell’epatite C; valutazione dei fattori di rischio per le malattie croniche non trasmissibili; misurazione di pressione arteriosa, glicemia, calcolo dell’indice di massa corporea (BMI); counselling breve; sensibilizzazione e indicazioni sui corretti stili di vita (sana alimentazione, corretti livelli di attività fisica, prevenzione del fumo e dell’abuso di alcol). Sono state 82 le persone valutate per la prevenzione primaria.