Lotta ai tumori, tornano le “Giornate della Prevenzione”: visite a prezzi contenuti

Tornano anche quest’anno le “Giornate di Prevenzione”, l’iniziativa organizzata nel mese di ottobre dall’associazione Valore Donna che prevede pacchetti di ecografie a prezzi bassi per le donne (seno, addome, utero e tiroide) e per gli uomini (prostata, addome, tiroide) che si terrà due volte a settimana presso lo studio del dottor Enzo De Amicis a Latina.

“La prevenzione - spiega il presidente dell’associazione Valentina Pappacena - resta l’unica arma a nostra disposizione per prevenire i tumori, almeno quelli più diffusi. Tuttavia, la sanità pubblica ha delle liste d’attesa ormai interminabili e quindi non riesce a dare risposte ai tanti utenti che si rivolgono ai centri convenzionati o alla Asl. Per non parlare dei prezzi: curarsi è costoso e, in questo periodo di incertezza economica, non tutti possono permettersi la prevenzione. Per questo motivo, grazie al dottor Enzo De Amicis, abbiamo deciso di offrire per tutto il mese di ottobre pacchetti convenienti per effettuare le ecografie più comuni, ma anche le più necessarie per la diagnosi dei tumori più diffusi”.

Secondo il rapporto “I numeri del cancro in Italia 2021”, lo scorso anno nel nostro Paese sono stati registrati 181.330 decessi, dei quali 100.200 uomini e 81.100 donne. Tuttavia, come spiegato dagli esperti, i dati di sopravvivenza mettono in luce la qualità dell’assistenza oncologica: a cinque anni dalla diagnosi di tumore, infatti, è ancora in vita il 59,4% degli uomini e il 65% delle donne; inoltre, i dati mostrano che per alcuni tumori il tasso di sopravvivenza supera il 90% e che anche per quelli abitualmente più difficili da curare ci sono stati comunque miglioramenti superiori al 2%. “Dati che confermano l’importanza della prevenzione oncologica e della tempestività degli interventi di diagnosi e trattamento - conclude Pappacene -. Basti pensare che la probabilità di guarigione dal tumore della mammella, quello diagnosticato più frequentemente nelle donne nella fascia di età tra i 49 e i 70 anni, è pari addirittura al 70- 80%, se quest'ultimo viene diagnosticato precocemente. Bisogna convincere i cittadini, uomini e donne, ad aderire ai programmi di screening che, ad oggi, sono utilissimi per la prevenzione di alcuni dei tumori più diffusi: un obiettivo che possiamo raggiungere insieme, grazie a pacchetti ecografici a prezzi accessibili a tutti. Sono ormai quattro anni che portiamo avanti questo progetto, grazie all’indispensabile aiuto dei volontari e del Dott. Enzo De Amicis, da sempre sensibile al tema della prevenzione e vicino alla nostra Associazione per aiutare tutti coloro che hanno difficoltà economiche. Le ‘Giornate della Prevenzione’ rappresentano un appuntamento fisso per l’Associazione Valore Donna, il quale continuerà di certo ad andare avanti anche in futuro”.

Le “Giornate di Prevenzione” si terranno ogni mercoledì pomeriggio e venerdì mattina presso lo studio del Dott. Enzo De Amicis, situato in Via dell’Agorà 52, a Latina: per aderirvi, basta chiamare il numero 340.7969120.