Ugl Sicurezza Civile: Ado Antonellini nuovo segretario provinciale di Latina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

L’ufficio stampa Ugl Sicurezza Civile si congratula con Ado Antonellini, neo segretario provinciale di Latina. La segreteria nazionale in data odierna ha conferito l’incarico al segretario provinciale di Latina Ado Antonellini che, per l’occasione, ci ha rilasciato una breve ma sentita intervista.

“Sono entrato 24enne nel sindacato e di lì a breve sono stato inserito nella segreteria provinciale di Roma. Faccio parte dell’ufficio stampa Ugl Sicurezza Civile di cui mi occupo da sempre. Attualmente lavoro nella centrale operativa di una società di vigilanza privata a Roma ma nei miei diciassette anni di lavoro ho ricoperto diverse mansioni, prevalentemente quella del pattugliamento notturno e trasporto valori. Sono molto emozionato e lusingato della fiducia accordatami dalla segreteria nazionale, avendo ricoperto molte mansioni da guardia giurata, mi ritengo all’altezza di stare vicino ai lavoratori impegnandomi principalmente per la tutela del territorio nel rispetto delle regole degli istituti di vigilanza al fine di garantire la dignità ai lavoratori. Mi sento di ringraziare Enrico Doddi, segretario nazionale UGL Sicurezza Civile, perché ha sempre creduto in me e mi ha costantemente spronato a fare meglio e a diventare un sindacalista all’altezza della nomina ricevuta. Sono certo che si instaurerà un rapporto di stima e fiducia reciproca con i miei colleghi. Oggi ho avuto il piacere di conoscere Alberto Ordiseri, segretario provinciale UTL Latina, lo ringrazio dell’accoglienza riservatami e della sua cortesia e disponibilità a collaborare”.