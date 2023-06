Sanità: un ambulatorio per le visite oculistiche nell’ospedale di Fondi

Un ambulatorio per le visite oculistiche all’interno dell’ospedale di Fondi con i pazienti che così non saranno più costretti a spostarsi fino a Terracina. La novità è stata annunciata dall’assessora pontina a Sport e Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo, attraverso una nota.

Nella città del sud pontino, spiega Palazzo, “mancava un presidio ambulatoriale per le visite oculistiche, con il risultato che per un qualsiasi controllo specialistico agli occhi, anche post-intervento chirurgico, i pazienti erano costretti a recarsi a Terracina. Dopo la sollecitazione mi sono immediatamente attivata e, grazie al tempestivo intervento del presidente Rocca, siamo riusciti a trovare lo spazio, all’interno dell’ospedale di Fondi, per effettuare finalmente le visite oculistiche senza doversi spostare”.

Il nuovo ambulatorio, quindi, sarà ricavato negli ambienti all’interno del San Giovanni di Dio. “Per la soluzione del problema è stata essenziale la collaborazione del professor Enzo Maria Vingolo associato presso l’Università di Roma La Sapienza, e di tutta la Direzione dell’ospedale che si è prontamente messa a disposizione. I cittadini di Fondi da oggi potranno finalmente contare su un servizio in più - ha poi concluso l’assessora -. Voglio ringraziare la squadra territoriale di Fratelli d’Italia, coordinata da Sonia Federici, per aver segnalato un problema che da tempo affliggeva quell’area”.