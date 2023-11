Celebrazioni per il 4 Novembre a Latina: il discorso del prefetto Falco

Si sono tenute questa mattina a Latina le celebrazioni per il 4 Novembre. In occasione del Giorno dell'Unità nazionale e della Giornata delle Forze Armate, la Prefettura ha organizzato una manifestazione che aperta dalla santa messa officiata dal vescovo Mariano Crociata nella cattedrale San Marco, si è conclusa con la cerimonia nel parco Falcone Borsellino e la deposizione di una corona davanti al Monumento ai Caduti.

Qui il prefetto Maurizio Falco ha pronunciato il suo discorso che pubblichiamo integralmente.

“La riflessione alla quale siamo chiamati oggi è davvero più difficile degli altri anniversari recenti.

E’ di tutta evidenza che parte da lontano, dall’uscita dalla pandemia;

e si rafforza con l’ingresso in ben due guerre nel nostro orizzonte geopolitico.

In questa giornata di celebrazione, l’Unità Nazionale e il presidio delle Forze Armate, si palesano, più che mai, come un concetto unico.

Quasi un’endiadi, che ricorda come lo strumento della forza armata debba essere sempre orientato alla difesa dei popoli e delle democrazie;

e debba essere sempre governato da persone che sappiano garantire la convivenza civile dei popoli attraverso l’uso, laddove necessario, sempre proporzionato della forza.

L’attualità di questa osservazione è accentuata dagli eventi che stiamo vivendo in diretta, inutile nasconderlo.

Sarebbe impossibile non includere un richiamo alla situazione internazionale, come sempre portatrice di conseguenze e riflessi sul piano interno delle nostre nazioni europee, con due focolai di guerra accesi che continuano a rimescolare alleanze che cambiano continuamente ridisegnando le posizioni sullo scacchiere diplomatico occidentale e orientale.

Basti pensare alla Turchia, che da mediatrice del conflitto Russo Ucraino si riposiziona fortemente a seguito di quello israelo- palestinese.

Il punto fondamentale, da tenere sempre presente, al di là delle emozioni e delle contrapposizioni analitiche di cui vivono le opinioni pubbliche, è affidarsi alla forza, al coraggio e alla determinazione di uomini capaci di governare la reazione e la difesa con professionalità e proporzione.

Ed a preparare ogni giorno il campo per il ritorno della Pace possibile scongiurando quell’effetto domino di cui tutti abbiamo paura.

Quando le violenze e le azioni antiumanitarie vengono a sovrapporsi in maniera così repentina e confusa, diviene davvero difficile estrarre un senso – come dice il Santo Padre – sotteso alla follia della guerra.

Per cui il più delle volte si è indotti, dalla gravità e dalla distorsione dei tempi, solamente a schierarsi, guidati in modo più o meno consapevole dalla cronaca, secondo le varie prossimità etniche, culturali e religiose: smarrendo il senso dell’umanità che è innanzitutto equilibrio.

E proprio questo è il rischio pericolosissimo cui è sottoposta la nostra comunità, che oggi non definiamo più “internazionale”, ma con un preciso senso “globalizzata”.

E cioè quello che questioni politiche e religiose - rimaste irrisolte per troppi anni - alimentino incomprensioni e spirito di rivalsa, destinati ad esplodere alla prima occasione, anche a casa nostra.

Rischio che, riportato nel nostro contesto e nel nostro ambito di responsabilità territoriale, genera quella legittima reazione ansiosa del cittadino accelerando gli sforzi della prevenzione di sicurezza;

Forte è la aspettativa di costruire al più presto corridoi – non solo umanitari –all’interno dei quali possano scorrere non già i militi, non il terrore, ma gli eroi della pacificazione.

Non credo sia ragionevole quello a cui stiamo assistendo nel nostro Paese.

Con la continua riproposizione, da parte dei social e dei media, delle immagini più crude e violente di questi conflitti, la spettacolarizzazione del dramma alimenta il protagonismo delle arene politiche e non l’informazione sulle prospettive di una soluzione possibile all’andamento della guerra.

Oggi, più che mai, ci sentiamo riconoscenti verso gli uomini e i vertici delle nostre Forze Armate, insieme a quanti operano in silenzio nelle agenzie di intelligence, che sono - lo ricordo a tutti - tra le più preparate e ammirate al mondo.

Noi le ringraziamo per la loro capacità e per il loro sangue freddo, indispensabili alla difesa della nostra patria e della democrazia nel mondo;

Sono garanzia di un’immagine forte dell’Italia, anche negli scenari di guerra, come Paese più votato alla pace e alla riconciliazione.

Sul loro esempio noi tutti siamo chiamati ad impegnarci sul territorio di questa provincia, nell’ambito dei rispettivi confini di competenza, in un analogo sforzo di deterrenza e mediazione, che affida a tutte le istituzioni compiti di prevenzione, difesa e pacificazione.

Le Forze Armate infatti forniscono un supporto fondamentale anche nei territori in cui rimane costante l’attività delle Forze di polizia - vedasi Caivano - io le ringrazio per il loro contributo ad ampio raggio che sanno offrire anche a Latina.

Capaci come sono, ad esempio, di garantire sovente l’intervento a difesa della sicurezza fisica del territorio pontino. nonostante le maggiori esigenze in atto richiedano continui rinnovamenti ed iniezioni di risorse.

Ma non dimentichiamo mai lo sforzo enorme anche degli uomini di fede, che cercano di dare luce in quei labirinti in cui la ragione latita e si disperde; che illuminano quei cunicoli in cui la violenza si nasconde e si diffonde per poi avanzare senza una meta.

Essi rappresentano un presidio essenziale contro la stupidità di chi pensa di non avere alternative alla distruzione totale del nemico;

di chi non vuol capire che l’odio è quello stesso nemico che abita dentro di sé, dentro la propria anima.

Facciamo tutti diligentemente il nostro compito, come già dimostrato durante la pandemia e in occasione degli eventi che hanno chiamato il Paese alla solidarietà e alla difesa comune.

Noi sappiamo di doverlo fare, avendo come priorità la sicurezza fisica delle persone e la tutela dell’espressione di tutte le opinioni, anche di quelle più forti e divisive.

Ma l’auspicio che formulo è quello di andare oltre la ricerca di una posizione identitaria sui conflitti, e di agevolare davvero l’individuazione di spiragli di una pace possibile”.