A Latina le celebrazioni per la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate

Anche Latina oggi, 4 novembre, ha celebrato la doppia ricorrenza del Giorno dell'Unità nazionale e della Giornata delle Forze Armate. Le manifestazioni sono state organizzate dalla Prefettura, d’intesa con la 4a Brigata Telecomunicazioni Sistemi D.A./A.V. Aeronautica Militare di Borgo Piave, e in collaborazione con il Comune e i presidi territoriali delle forze armate e le forze di polizia.

Il programma delle celebrazioni è iniziato alle 9.30 con la messa officiata dal vescovo di Latina Mariano Crociata nella cattedrale San Marco. A seguire c’è stato il corteo che partito proprio da piazza San Marco ha attraversato alcune delle vie del centro cittadino per arrivare al parco Falcone Borsellino.

Qui si è tenuta la seconda parte del programma con la cerimonia militare. Davanti al Monumento ai Caduti è stata deposta una corona. Lo schieramento delle rappresentanze militari, dei gonfaloni dei Comuni della provincia e dei labari delle associazioni combattentistiche e d’arma hanno fatto da cornice alle celebrazioni, che hanno visto la partecipazione di tutte le componenti istituzionali, civili, militari e religiose della provincia, delle scolaresche e di numerosi cittadini.

Nel corso della cerimonia è stato fatto pervenire il messaggio dal Capo dello Stato nel quale è stata sottolineata l’importanza delle Forze Armate. “L’Esercito Italiano, la Marina Militare, l'Aeronautica Militare, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza sorreggono la salvaguardia delle nostre libere istituzioni e la vocazione dell'Italia a vivere in pace, offrendo una risposta di concordia e affidabilità nella difesa dei diritti di ogni cittadino - ha detto il presidente Sergio Mattarella -. Alla base dell'impegno degli appartenenti alle Forze Armate è il giuramento prestato alla bandiera, alla Repubblica e ai principi della Costituzione, per adempiere con disciplina ed onore alle funzioni pubbliche affidate a ciascuno”.

Di seguito, dopo la lettura dei messaggi istituzionali del ministro della Difesa e del presidente della Repubblica, hanno rivolto il loro saluto ai presenti il comandante della 4a Brigata Telecomunicazioni Sistemi e il prefetto Falco il quale ha sottolineato come in questa giornata di celebrazione l’Unità Nazionale e il presidio delle Forze Armate si palesano, più che mai, come un concetto unico. Ricordando come gli uomini e i vertici delle Forze Armate sono da sempre interpreti della coscienza nazionale, contribuendo in maniera decisiva all’ affermazione degli ideali democratici di libertà e di pace sanciti nella nostra Costituzione, il prefetto ha infine sottolineato come sul loro esempio noi tutti siamo chiamati ad impegnarci sul territorio, nell’ambito dei rispettivi confini di competenza, in un analogo sforzo di deterrenza e mediazione, che affida a tutte le istituzioni compiti di prevenzione difesa e pacificazione.

Alla cerimonia hanno partecipato anche la sindaca di Latina, Matilde Celentano e il presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli, insieme ai rappresentanti della provincia pontina sia in Regione che in Parlamento come anche nel Parlamento europeo. “Onore a chi ha sacrificato la vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi” ha commentato la prima cittadina di Latina.

La giornata di celebrazioni si chiuderà alle 17 con l’ammainabandiera.