Università: nuovo anno accademico anche per gli studenti pontini della Sapienza. Le novità

Anche la sindaca di Latina Matilde Celentano, accompagnata dal prefetto Maurizio Falco, ha partecipato nella mattinata di ieri alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024 dell’università Sapienza, 721° dalla fondazione dello Studium Urbis.

La prima cittadina è stata invitata dalla rettrice Antonella Polimeni ad assistere alla cerimonia che si è tenuta nell’aula magna del Rettorato nella città universitaria e che segna anche l’inizio dell’anno accademico per gli oltre 4mila iscritti al polo universitario pontino, sede distaccata dell’ateneo più grande d’Europa.

“Tra i protagonisti dell’evento Samantha Cristoforetti, che ha ottenuto il suo primo brevetto da pilota al Comani di Latina – ha commentato la sindaca a margine della cerimonia -, la prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea e la prima donna europea comandante della Stazione Spaziale internazionale a cui oggi è stato conferito il dottorato di ricerca honoris causa in Ingegneria aeronautica e spaziale, con l’elogio del professore Sergio Pirozzoli”.

“Una circostanza che ci onora, ma non è l’unica”, ha affermato il sindaco Celentano, ricordando la centralità che negli anni ha assunto il polo universitario pontino nell’ambito della Sapienza, con iscrizioni tutt’altro che trascurabili: “Per questo anno accademico si contano già 4.100 iscritti, un numero destinato a crescere dal momento che le iscrizioni possono essere perfezionate fino al prossimo mese di dicembre. Il polo universitario pontino è una bellissima realtà in crescita. Già da quest’anno, ad esempio, è partito un nuovo corso di laurea magistrale di Ingegneria in inglese rivolto a studenti italiani e stranieri ed è stato riattivato il corso di laurea triennale in Ingegneria meccanica verde. Auguro a tutti gli studenti un buon inizio e un buon proseguimento di studi nell’ottica delle libertà costituzionali come guida all’azione di Sapienza, quale valore ricordato dalla magnifica rettrice all’apertura della cerimonia di questa mattina”.

“Vorrei aggiungere, infine, e non certo per ordine di importanza, che Sapienza Università di Roma fa parte del comitato promotore di Latina Capitale della cultura per l’anno 2026. La nostra presenza oggi a Roma, certamente per dovere istituzionale in quanto Latina è sede universitaria, è stata motivata anche dalla volontà di rafforzare ulteriormente il rapporto culturale con il mondo accademico”, ha concluso la sindaca di Latina.