Torna l’University Village: a Formia l’incontro tra gli studenti e i migliori Atenei italiani

Riflettori puntati nuovamente su Formia che torna alla ribalta nazionale e per il secondo anno consecutivo ospita l’University Village, la manifestazione dedicata all'orientamento formativo e professionale universitario. L’evento si terrà dal 3 al 5 ottobre nella centralissima piazza della Vittoria che ospiterà centinaia di studenti in arrivo da mezza Italia con la prestigiosa partecipazione dei migliori Atenei d’Italia che apriranno le loro porte ai ragazzi.

La seconda edizione della rassegna è stata presentata nel corso di una conferenza in Comune è stata presentata presso in Comune di Formia: la prima grande novitàdi quest’anno è quasi il raddoppio delle università: un dato eloquente e significativo che conferma l’elevata crescita della kermesse promossa dal Comitato University Village in collaborazione con il Comune di Formia, da un pool di imprese private e dalla preziosa partnership del Consorzio Turistico Città di Formia e di Archeo Formia, gestore da quest’estate dei siti archeologici del territorio che per l’occasione saranno visitati gratuitamente sia la mattina che il pomeriggio.

L’University Village a Formia

La cerimonia inaugurale dell’University Village ci sarà martedì 3 ottobre alle 10 in piazza della Vittoria e un’ora più tardi si terrà il primo dei tre convegni programmati in Sala Ribaud dal titolo “Novel Food: Gusto-Salute-Storia-Economia”. A seguire mercoledì 4 alle 10.30 il tema focale sarà la “Blue Economy: opportunità di sviluppo” e l’ultimo giorno, giovedì 5 ottobre, sempre alle 10.30 si parlerà di “Sostenibilità Ambientale – Green Economy: le future sfide per l’occupazione”. Agli studenti registrati ai convegni – per la prenotazione basterà inviare una mail all’indirizzo comitatouniversityvillage@gmail.com - sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini del Pcto.

Atenei e scuole

Attori principali saranno gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori provenienti da Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Umbria, oltre che gli istituti tecnici superiori che animeranno e affolleranno gli stand, docenti e ricercatori di atenei, coadiuvati da ospiti d’eccezione. Questi sono invece gli espositori che saranno presenti: Mercatorum, l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, l’Università Telematica Pegaso, l’Università degli Studi Internazionali di Roma, l’Università Telematica San Raffaele di Roma, la Nuova Accademia della Belle Arti NABA, l’Università Carlo Cattaneo LIUC, l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, l’ITS Academy Lazio Digital, Fondazione ITS Meccatronico del Lazio, l’Università IULM di Milano, l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Link Campus University, l’Università degli Studi di Trento, l’Università degli Studi di Siena, l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, l’Accademia della Moda di Milano, l’ITS Academy Fondazione Caboto, l’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma, l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

“Una straordinaria opportunità per i giovani”

“Dopo il successo di adesioni e di pubblico del 2022, quest’anno è stato riconfermato l’University Village, che ormai rientra nel calendario tradizionale degli appuntamenti fissi promossi dall’Amministrazione comunale - ha detto il sindaco di Formia Gianluca Taddeo -. Il format ha riscosso il risultato che ci aspettavamo, nell’edizione che partirà a breve sicuramente ci saranno tante e diverse novità, ma l’aspetto che ci inorgoglisce di più e ci stimola a fare sempre meglio è stata la richiesta raddoppiata da parte degli Atenei provenienti da ogni parte d’Italia. Una straordinaria opportunità per i giovani del nostro territorio i quali avranno la possibilità di partecipare a convegni e ad incontri di notevole interesse ma anche di trascorrere momenti piacevoli, con degustazioni enogastronomiche tipiche del sud pontino. L’Amministrazione, inoltre, sarà lieta di accogliere i partecipanti, offrendo loro, attraverso visite guidate, la possibilità di conoscere il patrimonio storico-culturale della città. Il mio sentito ringraziamento – ha aggiunto il primo cittadino - va a tutti i dirigenti scolastici e ai docenti che hanno collaborato attivamente. Si tratta per la nostra città, ma soprattutto per l’intero comprensorio, di un’occasione di evidente e costruttiva crescita che offriamo agli studenti per l’orientamento futuro”.

Dal canto loro gli assessori Giovanni Valerio (Turismo) e Luigia Bonelli (Cultura e Pubblica Istruzione) hanno rimarcato in sede di presentazione il valore strategico dell’evento, anche inedito su scala nazionale: “Le politiche giovanili sono importanti, va dato loro il giusto indirizzo, perché molti si apprestano a scegliere il proprio percorso. Gli studenti sono apparsi decisi su quello che vogliono fare e questo è un dato molto positivo. Arriveranno diverse prestigiose università del nostro Paese, il che certifica che il prodotto sperimentato nel 2022 funziona perfettamente e senza sbavature. Studio, cultura, storia, turismo, punti di snodo per l’attività promozionale e di valorizzazione con i giovani che potranno ammirare da vicino le bellezze archeologiche e paesaggistiche di Formia. Siamo già in fervida attesa per una vera e propria festa dedicata alle nuove generazioni”.

Il presidente del Comitato organizzativo Nicola Migliore ha tenuto a ringraziare il consigliere comunale Luigi Scarpellino, che ha partorito questa idea: “Una chiara occasione per i futuri studenti di orientarsi alle scelte in campo universitario e lavorativo e di favorire così un accesso consapevole e motivato”. Il conference manager Giuseppe Rinaldi ha poi punta l’attenzione sull’obiettivo principale sulla parte dedicata ai convegni. “L’intento è fornire un link tra il mondo dell’istruzione/formazione e quello del lavoro attraverso informazioni di base, su specifici argomenti. Le referenze positive degli atenei lo scorso anno ci hanno ulteriormente spinto a migliorare alcuni passaggi per far sì che anche in questa edizione la macchina organizzativa sia in linea con le previsioni”.