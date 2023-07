Progetto Upper, un bando per la gestione di tre parchi prodottivi a Latina

Bando per il lancio di una sfida imprenditoriale con lo scopo di selezionare tre idee di business da parte di start-up per la gestione dei parchi produttivi che saranno realizzati dal Comune di Latina sia con i fondi del progetto Upper che con altre fonti di finanziamento.

L’iniziativa rientra proprio nel progetto europeo Upper (Urban Productive Parks For The Development of NBS Related Technologies and Services), finanziato a valere sull’Iniziativa Uia (Urban Initiative Actions) del quale è capofila proprio il Comune, con partner Cerites-Sapienza Università di Roma, e in collaborazione con il partner Innovaction Europe e con Lazio Innova (incubatore d’impresa regionale). Il bando è stato pubblicato dallo stesso Comune e tra le azioni del progetto c’è anche la rigenerazione di tre aree urbane che saranno usate come parchi produttivi (parco produttivo 1 – località Campo Boario; parco produttivo 2 – Via Roccagorga; parco produttivo 3 – via Massaro).

“Gli obiettivi che si intendono perseguire con il bando afferiscono al Work Package 6 (WP6) del Progetto Upper, che prevede nel complesso: l’autoproduzione e automanutenzione di NBSs in tutti i parchi produttivi comunali; la gestione dei parchi tramite forme di partenariato ‘People-Public-Private-Partnership’ (PPPP), nuovi sistemi di governance e finanziari, nonché ricorrendo a incentivi pubblici per garantire la sostenibilità a lungo termine e l’ampliamento della soluzione a livello di città; la promozione di iniziative imprenditoriali ecosostenibili; la creazione di valore generabile da NBSs anche dopo la chiusura del progetto”.

Possono candidarsi a partecipare startup registrate alle apposite sezioni del Registro delle imprese proponendo soluzioni coerenti con le prerogative delle nature-based solutions (NBSs) e le finalità di Upper. “I progetti proposti - spiegano da piazza del Popolo - dovranno essere volti a formulare e implementare modelli di business atti a valorizzare le aree oggetto di intervento con soluzioni coerenti con le NBSs e le finalità di Upper e nell’ottica di una sostenibilità ampiamente intesa: economica, sociale e ambientale”.

Nell’ambito delle proposte pervenute una commissione appositamente nominata dal direttore del Cerites,sulla base di criteri di valutazione predefiniti, selezionerà tre progetti vincitori ai quali verrà erogato un premio pari a 5.000 euro, a valere sul finanziamento europeo Uia.

Per maggiori informazioni gli interessati possono consultare il sito del Ce.R.S.I.Te.S al link https://web.uniroma1.it/cersites/ e partecipare alla selezione compilando l’apposita domanda. La domanda andrà inviata con pec a cersites@cert.uniroma1.it indicando nell’oggetto “Candidatura BANDO PER UNA SFIDA IMPRENDITORIALE Progetto UPPER_WP6”. Le candidature sono aperte fino alle ore 13 del giorno 24 luglio 2023.