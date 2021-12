Vaccini ai bambini, al via le prenotazioni nel Lazio. Dove farli nella provincia di Latina

Dalle 16 di oggi, lunedì 13 dicembre, nel Lazio prendono il via le prenotazioni per il vaccino contro il coronavirus per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Sono 53 gli hub previsti in tutta la regione, tre nella provincia di Latina, dove i piccoli potranno ricevere la dose.

“Per la vaccinazione della fascia 5-11 anni - viene spiegato sul sito di Salute Lazio - si utilizza l'apposito vaccino pediatrico Comirnaty (Pfizer) autorizzato da Ema e Aifa. È prevista la somministrazione di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra (circolare del Ministero della Salute n. 56429 del 07/12/2021). Nei bambini sottoposti a trapianto di organo solido, trapianto di cellule staminali emopoietiche o con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia o a trattamenti farmacologici (come indicato nella circolare del Ministero della Salute n.41416 del 14/09/2021) sarà possibile somministrare una dose addizionale almeno 28 giorni dopo la seconda dose”.

La campagna vaccinale per i più piccoli

I primi vaccini - data simbolica per il lancio della campagna vaccinale - verranno fatti il 15 dicembre all'ospedale Spallanzani di Roma. “Stiamo predisponendo un fumetto a cura della disegnatrice Arianna Rea (scuola romana dei fumetti), che ringraziamo per la disponibilità, al fine di fornire tutte le informazioni utili alle famiglie e ai più piccoli. Il fumetto - ha spiegato l’assessore regionale allaSanità Alessio D’Amato - potrà anche essere colorato dai bambini durante l’attesa della somministrazione”. Sì, perché il momento della vaccinazione deve essere vissuto con serenità dai bambini. “Abbiamo chiesto alle Asl massima attenzione sulle vaccinazioni pediatriche, per l’accoglienza dei più piccoli utilizzando spazi dedicati, clown, gadget e palloncini. La vaccinazione per loro deve essere una festa e un gioco” ha spiegato lo stesso D’Amato nel scorse settimane.

Prenotazioni dal 13 dicembre, come fare

La prenotazione del vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni, come per gli adulti, pur essere fatta sul portale di Salute Lazio dalle 16 del 13 dicembre accedendo all’indirizzo https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, in una apposita sezione rappresentata dal logo disegnato da due bambini, Chiara e Valerio, dell'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Per prenotare è sufficiente la Tessera Sanitaria; occorrono quindi il Codice Fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera.

I bambini non avranno il Green Pass

Non è previsto un Green Pass per i bambini che si sottopongono a vaccinazione né l'obbligo vaccinale, quest'ultimo così com'è per gli adulti. I dati disponibili sulle vaccinazioni, rileva l'Aifa, "dimostrano un elevato livello di efficacia e non si evidenziano al momento segnali di allerta in termini di sicurezza”.

Dove fare il vaccino ai bambini

Come detto sono 53 gli hub vaccinali distribuiti su tutto il territorio regionale. Sono ben 23 nella Capitale, distribuiti tra le Asl Roma1, Roma2 e Roma3; altri 16 nel resto della provincia di Roma, tra le Asl Roma 4, Roma5 e Roma6. Altri 5 hub sono poi nella provincia di Frosinone, 3 in quella di Latina, 5 in quella di Viterbo e solo 1 a Rieti. Per quanto riguarda la provincia pontina le vaccinazioni potranno essere effettuate presso gli ospedali Santa Maria Goretti di Latina, il San Giovannidi Dio a Fondi e il Dono Svizzero di Formia.