Coronavirus, nel Lazio vaccinato il 73% degli over 12. Open Day per ragazzi e docenti a Latina

Il punto dalla Regione: “Il Lazio si conferma al di sopra di 6 punti percentuali rispetto alla media nazionale”; superato la soglia di 7,5 milioni di somministrazioni. In provincia nel weekend l’iniziativa per un rientro a scuola in sicurezza

Prosegue la campagna vaccinale contro il coronavirus nella provincia di Latina e nel Lazio. Secondo i numeri aggiornati e diffusi dalla Regione Lazio nella mattinata di oggi, venerdì 20 agosto, è stata superata la soglia di 7,5 milioni di somministrazioni dal dicembre scorso ad oggi; oltre il 73% della popolazione over 12 ha completato il percorso vaccinale.

“Il Lazio si conferma al di sopra di 6 punti percentuali rispetto alla media nazionale - commentano dalla Regione Lazio -. La campagna di vaccinazione prosegue senza sosta, previste oltre 250mila somministrazioni già prenotate entro il mese di agosto”.

Open Day per una scuola sicura

Per quanto riguarda la provincia pontina nel fine settimana è in programma un Open Day rivolto ai ragazzi dai 12 ai 18 anni e ai docenti che ancora non si sono vaccinati. L’obiettivo, è stato spiegato dalla Asl, è quello “di immunizzare il 60% dei ragazzi tra i 12 e i 18anni entro l’inizio dell’anno scolastico”.

L’Open Day di questo fine settimana, quello del 21 e 22 agosto, che punta a raggiungere soprattutto i giovani che possono vaccinarsi senza prenotazione, rientra quindi nell’ambito delle iniziative che sto state organizzate di concerto con la Regione Lazio con l’obiettivo proprio di garantire un rientro a scuola, dal 13 settembre, in sicurezza. “All’Open day per le vaccinazioni ad accesso diretto sono invitati anche i docenti non ancora vaccinati, per assicurare una soglia minima da raggiungere per evitare una circolazione eccessiva del virus a scuola” aggiungono dall’Azienda sanitaria locale.

Il calendario dell'Open Day