Vaccini nel Lazio, la campagna procede spedita. D’Amato: “Da agosto inizia la chiusura degli hub”

“Entro l’8 agosto sarà raggiunta la prima fase di immunizzazione di massa e inizierà la chiusura degli hub”: questo il prossimo obiettivo nel Lazio. Parola dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato che fissa i prossimi paletti della campagna vaccinale contro il coronavirus che corre spedita in queste ultime settimane. Quella di ieri, mercoledì 8 giugno, è stata un’altra giornata record grazie alle 66mila dosi somministrate (di cui oltre 5mila nella provincia di Latina). Nella giornata di oggi 9 giugno raggiungeremo i 3,9 milioni di dosi somministrate ed è già stata oltrepassata la quota di 1,3 milioni di seconde dosi” ha aggiunto l’assessore regionale.

La nuova fase della campagna vaccinale dovrebbe così entrare nel vivo dall’inizio di agosto. Con la progressiva chiusura degli hub, ha spiegato sempre D’Amato, “sarà mantenuta in piedi la rete vaccinale dei medici di medicina generale, dei pediatri e delle farmacie”; farmacie che nella prima settimana di attività ha superato la soglia delle 10mila dosi somministrate.

Intanto, per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, da domani 10 giugno partono le prenotazioni per il primo Junior Open Day 12/16 anni Pfizer, in calendario per le giornate di sabato 12 domenica 13 giugno. Le vaccinazioni avverranno in 43 punti vaccinali distribuiti in tutta la regione (8 nella Asl Rm1; 4 nella Asl Rm 2; 5 nella Asl Rm 3; 4 nella Asl Rm 4; 4 nella Asl Rm 5; 4 nella Asl Rm 6; 5 nella Asl di Viterbo; 4 nella Asl di Frosinone; 3 nella Asl di Latina; 2 nella Asl di Rieti”. La prenotazione potrà essere effettuata sul sito prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome accessibile anche dal portale salutelazio.it.

Per quanto riguarda, invece, le fasce di età, sempre domani 10 giugno alle 24:00 si aprirà la prenotazione per la fascia d’età 29-25 (nati 1992-1996), a seguire domenica 13 giugno alle 24:00 per quella tra i 24 e i 17 anni, mentre dal 15 giugno possibile prenotare fascia 12-16 dal proprio pediatra. Le prenotazioni si possono sempre fare al sito prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome; tutte le informazioni su salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fasce-eta