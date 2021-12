Vaccini anti-Covid per i bambini da 5 a 11 anni, nel Lazio prenotazioni dal 13 dicembre: come fare

“Nel Lazio siamo pronti a partire dopo l’ok di Aifa, al via le prenotazioni dal 13 di dicembre per la campagna di vaccinazione pediatrica”. L’annuncio nella mattinata di oggi da parte dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

La campagna di vaccinazione contro il coronavirus si estende ora, quindi, anche ai più piccoli dopo il via libera dell’Aifa. Nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, la dose di Comirnaty sarà inferiore a quella utilizzata nelle persone di età pari o superiore a 12 anni, 10 microgrammi rispetto ai 30 (su Today tutti i particolari sulla vaccinazione dei bambini).

L’iniziativa nel Lazio prende il nome di “E adesso sì che possiamo giocare liberamente”. Come riferito dall’assessore D’Amato, dal 13 dicembre si potranno prenotare le vaccinazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) accedendo ad una apposita sezione rappresentata dal logo disegnato da due bambini Chiara e Valerio dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Per prenotarsi in uno dei 78 hub dedicati basterà che i genitori inseriscano i dati della tessera sanitaria. “La campagna - aggiunge ancora D’Amato - verrà accompagnata da una intensa attività di comunicazione. Sui canali social di ‘SaluteLazio’ verranno messe a disposizione le 13 FAQ preparate dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù in collaborazione con le società scientifiche di pediatria. La campagna si articolerà anche con dirette Facebook con gli esperti e con dei video esplicativi. Il nostro obiettivo è mettere le famiglie nelle massime condizioni di serenità e con il maggior livello di informazione scientifica disponibile, affinché possano far svolgere le vaccinazioni in assoluta tranquillità”.

Anche la Asl di Latina, quindi si prepara alla vaccinazione per i più piccoli. Come ha spiegato nei giorni scorsi la direttrice della Asl Silvia Cavalli, gli hub saranno allestiti nei tre ospedali della provincia con i reparti di Pediatria: il Goretti di Latina, il San Giovanni di Dio di Fondi, e il Dono Svizzero di Formia. A somministrare le dosi potranno essere anche i pediatri di libera scelta, che potranno utilizzare i loro studi o apposite strutture messe a disposizioni dagli ospedali.