Vaccini nel Lazio, tutti i dati aggiornati. D’Amato: “Ora dobbiamo ulteriormente accelerare”

Il 41,5% della popolazione target ha ricevuto almeno una dose di siero contro il coronavirus. Le prossime settimane importanti per l’ulteriore passo in avanti

Vanno avanti spedite le vaccinazioni contro il coronavirus nel Lazio. Gli ultimi dati sono stati diffusi nelle scorse ore dall’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato mentre il contatore aggiornato in tempo reale di Salute Lazio viaggia verso l’obiettivo dei 3 milioni totali di dosi somministrate dall’inizio della campagna.

“Ad oggi nel Lazio oltre due milioni di cittadini hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, si tratta del 41,5% della popolazione target. Un risultato importante e adesso dobbiamo ulteriormente accelerare attraverso i medici di medicina generale, che hanno già registrato oltre 300mila vaccinazioni, e le farmacie, le cui prenotazioni partiranno domani; una rete capillare che serve per recuperare gli indecisi alla vaccinazione” ha detto D’Amato.

Nello specifico ad oggi, come riferito nelle scorse ore dall’Unità di Crisi della Regione, gli over 80 che hanno concluso il ciclo vaccinale sono l’85% mentre il 92% ha ricevuto la prima dose. Gli over 70 che hanno ricevuto le due dosi sono il 36% e il 80% ha ricevuto la prima dose. Per quanto riguarda gli over 60, il 66% ha ricevuto la prima dose e il 16% ha già concluso il ciclo vaccinale. Gli over 50 che hanno ricevuto la prima dose sono il 39% prima dose e il 12% ha concluso il ciclo. Infine, gli over 40 che hanno ricevuto la prima dose sono il 18,5%, mentre l’8,8% ha concluso il ciclo vaccinale.

Numeri importanti che il Lazio punta non solo a confermare nelle prossime settimane ma anche ad incrementare. “Questa settimana sarà importante anche perché giovedì si apriranno le prenotazioni per le vaccinazioni dei maturandi, un impegno particolarmente importante che confermiamo per mettere in sicurezza gli studenti durante l’esame di maturità, la platea interessata è di circa 50mila ragazze e ragazzi che al termine della somministrazione riceveranno in dono una copia della Costituzione italiana” ha concluso l’assessore D’Amato.