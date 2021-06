Coronavirus Lazio: vaccinazione completa per il 41% degli over 18. Tutti i dati

Quasi la metà della popolazione over 18 del Lazio ha completato il ciclo vaccinale. L’aggiornamento è stato fornito dall’Assessorato alla Sanità della Regione nella giornata di oggi, martedì 29 giugno, a circa sei mesi dall’inizio della campagna vaccinale contro il coronavirus.

Alla mezzanotte, infatti, sono state superate le 5 milioni e 100 mila somministrazioni, mentre 2 milioni di cittadini hanno completato il percorso vaccinale, pari al 41% della popolazione over 18. Per quanto riguarda le varie fasce di età, la copertura per gli over 8 è del 90%, per gli over 70 del 90%, per gli over 60 dell’83%, per gli over 50 del 70% e per gli over 40 del 60%.

In tema di vaccinazioni contro il coronavirus è stata annunciata dalla Asl la campagna itinerante nella provincia pontina che prenderà il via domani, mercoledì 30 giugno: il camper della Asl per le somministrazioni del monodose Johnson & Johnson senza la necessità di prenotazione parte da Latina per poi spostarsi nei diversi centri della provincia fino al 15 giugno. Ogni giorno verranno somministrate 150 dosi di vaccino.