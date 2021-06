Vaccini nelle farmacie, nel Lazio oltre 10mila dosi somministrate in una settimana

Sono partite martedì 1 giugno le vaccinazioni contro il coronavirus nelle farmacie del Lazio, tra le prime regioni in Italia a partire con l’iniziativa che nella prima settimana ha contato oltre 10mila somministrazioni.

A fare il bilancio l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Nella prima settimana di avvio delle vaccinazioni in farmacia, sono state 10.645 le somministrazioni effettuate del vaccino monodose Johnson & Johnson. Oltre 5mila a Roma e altrettanto nelle altre province del Lazio, fra cui spicca Frosinone con 1.379 somministrazioni. Le farmacie della Asl Roma 1 sono quelle che ne hanno fatte di più, con 2.305 somministrazioni”.

Si tratta, come ha commentato D’Amato, di “un vero successo che rafforza strutturalmente la rete territoriale”. Perché come era stato anticipato dal presidente della Regione Nicola Zingaretti nel giorno del via all’iniziativa quando da settembre si procederà “con la chiusura degli hub, progressivamente tutto verrà dato in mano alla rete dei medici di base e alle farmacie”.

"Le farmacie, accanto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, dovranno essere la spina dorsale del prosieguo della campagna vaccinale del prossimo autunno” ha rimarcato oggi D'Amato che ha fatto anche il punto sulle dosi. “Per l'intero mese di giugno sono previsti oltre 62mila vaccini J&J destinati alla rete della farmacie. Avremmo sicuramente sperato in una dotazione maggiore di dosi ma, purtroppo, per quanto riguarda J&J ancora vi sono difficoltà di approvvigionamento” ha poi concluso l'assessore alla Sanità.