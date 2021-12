Vaccini nel Lazio, open day “Natale Sicuro” il 19 dicembre: dove farlo in provincia di Latina

Open day “Natale Sciuro” in provincia di Latina e in altre zone del Lazio domenica 19 dicembre. La Regione, con la collaborazione delle Asl, ha infatti organizzato una giornata straordinaria di vaccinazioni contro il coronavirus a cui si può partecipare solo dopo essersi prenotati.

Le prenotazioni per ricevere la dose prima di Natale nelle strutture messe a disposizione da AIOP Lazio possono essere effettuate sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). In provincia pontina aderiscono all’iniziativa l’Icot di Latina e la clinica Città di Aprilia; queste tutte le altre a disposizione in tutto il Lazio: Nuova Villa Claudia, Cristo Re, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital, Nuova Itor (Asl Roma 2). Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (Asl Roma 3). INI Grottaferrata, Sant’Anna Città di Pomezia e Villa delle Querce (Asl Roma 6). ICOT e Città di Aprilia (Asl di Latina) Villa degli Ulivi e S. Anna Cassino (Asl di Frosinone), Nuova Santa Teresa (asl di Viterbo).

Per l’open day sono a disposizione oltre 10mila slot per le somministrazioni delle dosi; e al momento, come fanno sapere dall'Assessorato alla Sanità della Regione sono disposnibili ancora 2mila posti.