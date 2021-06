Vaccini nel Lazio, Open Day ed Open Week AstraZeneca: tutte le date dei richiami

Sono state ufficializzate le date dei richiami per coloro che hanno partecipato ad uno degli Open Day e all’Open Week AstraZeneca nel Lazio. A renderlo noto l’Assessorato alla Sanità della Regione attraverso il portale Salute Lazio.

I due Open Day per la vaccinazione contro il coronavirus con il siero AstraZeneca, aperti prima solo agli over 40 e poi estesi anche agli over 35, sono stati organizzati nei due fine settimana del 15 e 16 maggio e del 22 e 23 maggio, mentre l’Open Week per gli over 18 iniziato il 2 giugno proseguirà fino a domenica 16 giugno (tutti prenotati anche gli 11mila slot aggiuntivi su sabato 5 e domenica 6 giugno).

Qui di seguito il calendario con tutte le date per i richiami:

Le somministrazioni, spiegano ancora dall’Assessorato regionale alla Sanità del Lazio, verranno garantite nello stesso punto di somministrazione e allo stesso orario in cui si è ricevuta la prima dose. L’unica eccezione riguarda l’hub La Nuvola a Roma: i richiami, infatti verranno effettuati presso il nuovo punto vaccinale allestito nella sede nazionale di Confindustria. In una nota dell’Unità di Crisi della Regione si spiega infatti che “tutti i richiami del vaccino AstraZeneca previsti alla Nuvola sono spostati, previo preavviso agli utenti tramite messaggio, presso il nuovo hub vaccinale dell’Auditorium della Tecnica, sede nazionale di Confindustria, in Viale Tupini 65. L’avvio di questo nuovo hub consente di mantenere alla Nuvola le somministrazioni del solo vaccino Pfizer mentre all’Auditorium del solo vaccino Astrazeneca, tra prime e seconde dosi, evitando promiscuità e aumentando sicurezza ed efficienza”.