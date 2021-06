Vaccini nel Lazio, riaperte le prenotazioni per l’Open Week Astrazeneca Over 18

“Dalle ore 15 di oggi sono riaperte le prenotazioni per le giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno dell’Open Week Astrazeneca Over 18 che aveva registrato il sold out nelle prime 24 ore dall’apertura delle prenotazioni”: la comunicazione da parte dell’Unità di Crisi della Regione Lazio nell’ambito dell’iniziativa messa in campo per il lungo ponte della Festa della Repubblica.

“Il ticket virtuale si può prenotare sulla App Ufirst, e sono disponibili oltre 11mila slot” viene fatto sapere ancora. Ricordiamo che tutte le informazioni relative ai punti di somministrazione e gli orari sono disponibili al sito https://www.salutelazio.it/open-day-con-ticket-virtuale, mentre per ritirare il ticket virtuale, fino ad esaurimento disponibilità, è possibile andare sul sito https://ufirst.page.link/open-day-regione-lazio.

Dopo il via di ieri, proseguono dunque le somministrazioni del vaccino AstraZeneca nell’ambito dell’Open Week voluto dalla regione e che è stato esteso agli over 18 (nati nel 2003 e anni precedenti). Sono 50 gli hub vaccinali dove sarà possibile ricevere la vaccinazione contro il coronavirus, 4 nella provincia di Latina.

Intanto nella pomeriggio di oggi la Regione Lazio ha ufficializzato il calendario con le date delle nuove aperture delle prenotazioni a partire dalla fascia tra i 39-35 anni fino ai ragazzi di età compresa tra i 12 e i 16 anni. . Nel giorno in cui, secondo le indicazioni del generale Figliuolo, la campagna vaccinale è stata aperta a tutti in molte regioni Italia, infatti, il Lazio ha preferito non cambiare metodo e proseguire con quello per fasce di età. Metodo che ha visto le due uniche eccezzioni proprio nell'Open Week Astrazeneca Over 18 e nelle vaccinazioni che in questi primi tre giorni di giugno sono state effettuate ai maturandi.

Intanto nella giornata di oggi nel Lazio sono stati superati i 3,5 milioni di dosi di vaccino somministrate con oltre un milione e 100mila persone che hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose. Le fasce più vaccinate sono quelle tra i 60 e i 69 anni e tra i 70 e i 79 anni, seguite poi dagli over 80. In provincia di Latina sono oltre 250mila le vaccinazioni ad oggi.