Coronavirus Lazio: vaccini senza prenotazione, di pomeriggio accesso libero negli hub

Vaccini contro il coronavirus senza prenotazione di pomeriggio negli hub del Lazio. Ad annunciare la novità l’Unità di Crisi Covid della Regione.

A partire da domani, mercoledì 9 febbraio, infatti, i centri vaccinali saranno ad accesso libero e fino ad esaurimento delle disponibilità giornaliere nella fascia pomeridiana (a partire dalle ore 14). “Il provvedimento - viene spiegato attraverso una nota - si è reso necessario per favorire la partecipazione alla campagna vaccinale”.

Nella fascia mattutina rimane in vigore l’accesso con prenotazione al portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Sempre sul portale sono aperte le prenotazioni per il prossimo open day nelle strutture AIOP che si terrà domenica 13 febbraio dedicato a over 12 anni per la somministrazione delle dosi booster di vaccino anti Covid.