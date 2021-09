Vaccino anti-Covid 19, terza dose agli over 80: prenotazioni dal 29 settembre. Come fare

C’è la data per il via alle prenotazioni per la terza dose del vaccino contro il coronavirus per la categoria degli over 80 ne Lazio. Come annunciato ieri dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’amato con il bollettino, il Lazio è pronto a partire con la somministrazione della dose addizionale del vaccino e per gli over 80 sarà possibile prenotarsi dalla fine del mese di settembre.

“A partire da mercoledì 29 settembre alle ore 24:00, sarà possibile prenotare la dose addizionale (terza dose) del vaccino anti Covid19 oppure richiederla al proprio medico di medicina generale” fanno sapere da Salute Lazio. Si comincia con gli over 80 che hanno completato il ciclo vaccinale entro il 31 marzo 2021.

Ricordiamo che sono due le modalità operative di prenotazione:

- on line sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, inserendo il numero della tessera sanitaria e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia che si desidera:

- tramite il proprio medico di famiglia.

Gli over 80 che hanno precedentemente ricevuto la vaccinazione anti Covid19 a domicilio, verranno direttamente contattati dalle Asl.

Per quanto riguarda gli ospiti delle Rsa o delle altre strutture residenziali, ricordiamo ancora, riceveranno la dose addizionale direttamente dalle équipe delle Asl, dalle Uscar o dalle strutture che li ospitano.