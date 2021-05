Coronavirus: il Lazio si prepara a vaccinare i maturandi, al via le prenotazioni

Si parte alle 12 di oggi, giovedì 27 maggio; ai ragazzi verrà somministrato il siero Pfizer, 12 i punti a disposizione nella provincia. Come si fa per prenotare

Partono alle 12 di oggi, giovedì 27 maggio, le prenotazioni del vaccino contro il coronavirus per i maturandi del Lazio. Il via annunciato dalla Regione in vista della tre giorni di vaccinazione riservata proprio agli studenti che quest’anno sosterranno gli esami di Stato.

L’iniziativa è in programma, infatti, dal primo giugno al 3 giugno presso i punti vaccinali che somministrano il siero Pfizer/BioNtech (Comirnaty) e sono 12 in tutta la provincia di Latina (qui l’elenco completo). Con la prenotazione del primo appuntamento sarà automaticamente fissato anche il richiamo, che si effettuerà sempre nello stesso punto di vaccinazione.

Possono prenotare la vaccinazione, sul portale di Salute Lazio collegandosi al sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/, gli studenti assistiti dal Servizio Sanitario Regionale (SSR); è necessaria, ricordiamo la tessera sanitaria in corso di validità per comunicare il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera stessa. Dalla Regione spiegano che al momento della prenotazione lo studente, o la famiglia, dovrà compilare un'autodichiarazione che certifichi la frequenza scolastica dell'ultimo anno e dovrà specificare l'istituto di appartenenza, selezionandolo dall'apposito elenco o indicandolo nello spazio dedicato.