Vaccini: open day per i maturandi dall’1 al 3 giugno, saranno 70 gli hub nel Lazio

La Regione Lazio lavora all’open day per le vaccinazioni contro il coronavirus dedicato ai maturandi. Tre le date che sono state scelte per l’iniziativa riservata agli studenti che quest’anno dovranno affrontare gli esami di Stato, vale a dire quelle dell’1, 2 e 3 giugno.

L’obiettivo, quindi, è quello di immunizzare i ragazzi dell’ultimo anno delle scuole superiori di tutte e cinque le province circa due settimane prima dell’avvio delle prove; la Regione ha annunciato oggi che gli hub vaccinali impegnati saranno 70 in tutto il Lazio dove i quali i ragazzi potranno recarsi per ricevere la loro dose di diero anti-Covid.

Si tratta di tutti i "centri vaccinali dove viene somministrato Pfizer - spiegano ancora dall’Ente - che apriranno le porte non solo ai maturandi ma anche ai professori non ancora immunizzati. Dunque a due settimane dall'avvio dell'esame di maturità i circa 50mila maturandi del Lazio avranno l'occasione di vaccinarsi”.

La macchina organizzativa è ancora in moto; le prenotazioni per la tre giorni di vaccinazioni partiranno giovedì 27 maggio e potranno essere effettuate sul portale salutelazio. Per prenotarsi serve il codice fiscale e la tessera sanitaria, le modalità saranno le stesse utilizzate per le prenotazioni del personale docente e non docente.