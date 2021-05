Vaccini agli over 40, buona la prima dell’Open Day AstraZeneca. Grande l’adesione

Si è svolta ieri anche a Latina e Formia la prima giornata dell’Open Day del vaccino AstraZeneca dedicata ai cittadini di età superiore ai 40 anni. Un’iniziativa che ha visto un grande successo di partecipazione nei due punti vaccinali scelti dalla Asl pontina presso il teatro San Francesco nel capoluogo e presso l’Amministrazione provinciale in via Olivastro Spaventola nella città del sud pontino.

Le operazioni di somminisrazione del siero contro il coronavirus, 300 dosi a Latina e 200 a Formia, sono iniziate alle 19 e andate avanti per tutta la sera fino alle 24. L'iniziativa nel punto vaccinale di via dei Cappuccini nel capoluogo è andata avanti senza intoppi fino alla conclusione; le persone prenotate sono state divise in gruppi convocati ogni mezz’ora; 10 minuti prima dell’appuntamento un messaggio sulla App scaricata per la prenotazione veniva mandato un messaggio che invitava al ritiro del modulo da compilare prima della somministrazione, poi una alla volta i cittadini sono stati chiamati accedendo alle postazioni per poter ricevere, con prima un'anamesi del medico, la somministrazione della dose; poi l’attesa dei 10-15 minuti prima di poter andare via.

Una macchina organizzativa ben oliata che ha permesso di procedere con le vaccinazioni senza intoppi. Oggi, sempre con lo stesso orario e con lo stesso numero di dosi si replica.

Un successo quello dell’Open Day AstraZeneca per gli over 40 che è stato sottolineato ieri anche dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. L’iniziativa, infatti, è stata organizzata in tutte e cinque le province, per un totale di 21 hub impegnati nelle somministrazioni, permettendo alla campagna vaccinale di compiere un importante balzo in avanti. “Formula vincente, grande adesione, nessun assembramento” ha commentato D’Amato. A fargli eco anche il presidente della Regione Nicola Zingaretti: “Anche oggi nel Lazio superato il record delle 50mila somministrazioni. Un dato ottimo anche grazie all'Open Day per gli over40. Con la grande collaborazione di tutti la campagna sta andando avanti spedita. Non fermiamoci, per ricostruire il futuro”.