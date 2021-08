Rientro a scuola, Open Day per studenti e docenti: vaccini per tutti senza prenotazione

L’iniziativa della Asl in vista del nuovo anno scolastico non è riservata solo ai ragazzi ma anche agli insegnanti non ancora vaccinati. L’obiettivo è immunizzare il 60% degli studenti tra i 12 e i 18 anni prima del rientro in classe

Due giorni di vaccinazioni senza prenotazioni dedicati agli studenti e ai docenti: è l’iniziativa della Asl di Latina che per il fine settimana del 21 e 22 agosto ha organizzato un Open Day che interesserà diversi comuni della provincia in vista di un rientro a scuola in sicurezza.

L’iniziativa, quindi, non è rivolta solo ai giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni ma anche ai docenti. “Con l’estensione della campagna vaccinale a speciali categorie come quelle dei giovani e docenti, in vista dell’imminente ripresa dell’anno scolastico a settembre - spiega l’Azienda sanitaria locale attraverso una nota -, l’Asl Latina ha l’intento di diminuire il rischio di contagio e creare ambienti sicuri, come quello scolastico, dove la concentrazione di persone per molte ore al giorno favorisce la diffusione del virus”.

L’iniziativa intrapresa dall’Asl pontina è in linea con l’obiettivo di immunizzare il 60% dei ragazzi tra i 12 e i 18 anni entro l’inizio dell’anno scolastico. “L’Open day del 21 e 22 agosto ha il fine di creare corsie preferenziali per i giovani che sono invitati a vaccinarsi senza prenotazione presso le sedi vaccinali di molti comuni della provincia pontina. All’Open day per le vaccinazioni ad accesso diretto sono invitati anche i docenti non ancora vaccinati, per assicurare una soglia minima da raggiungere per evitare una circolazione eccessiva del virus a scuola”.

Le dosi rivaccino contro il coronavirus stimate sono più di 1400 distribuite nei 6 diversi hub della provincia dove si svolgerà l’Open Day. I minorenni aderenti dovranno essere accompagnati dai genitori. L’Open day del 21 e 22 agosto ad accesso diretto si terrà con le seguenti modalità (vedi la scheda in basso):