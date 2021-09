Vaccini, D’Amato: “Chiederemo la radiazione per gli operatori sanitari ‘furbetti’ del Green Pass”

Sarà chiesta la radiazione per i sanitari che cercheranno di aggirare l'obbligo del Green Pass: questa la linea dura dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Una linea dura che D’Amato ha sempre mantenuto in questi lunghi mesi condizionati dalla pandemia da coronavirus in tema di rispetto delle regole per contrastare la diffusione del contagio.

La proposta è stata avanzata ieri con il bollettino diffuso nel pomeriggio dall’Assessorato regionale alla Sanità e che fotografa l’andamento della situazione in tutto il Lazio. Per quanto riguarda i “‘furbetti’ del Green Pass, se sono coinvolti professionisti sanitari che operano con il servizio sanitario regionale saranno allontanati e chiederemo all’Ordine la radiazione” ha detto D’Amato.

Intanto, per quanto riguarda la campagna vaccinale, nel Lazio è stata raggiunta la quota di 8,2 milioni somministrazioni, con oltre l’82% della popolazione over 12 in doppia dose, mentre sono previsti in questi giorni (il 30 settembre e il 2 ottobre nella provincia di Latina) degli open day per la vaccinazione riservati alla categoria di colf e badanti

Un bilancio dall’Assessorato alla Sanità del Laizo è stato fatto anche sulla somministrazione della terza dose: sono stati già vaccinati oltre 5mila cittadini che rappresentano il 20% dell’intera quota nazionale. Ricordiamo che è on-line la pagina di prenotazione della dose addizionale solo per le categorie elencate nella Circolare del Ministero della Salute - Direzione generale prevenzione del 14/09/2021. Queste categorie possono usufruire sia della chiamata attiva nelle strutture dove sono in carico, sia della prenotazione. Tutte le info sul portale Salutelazio.it