Vaccini, terza dose per gli over 80 nel Lazio: più di 6mila prenotazioni in poche ore

Sono partite nella notte le prenotazioni per la terza dose del vaccino contro il coronavirus per gli over 80 nel Lazio: in poche ore sono state oltre 6mila quelle effettuate da persone che hanno più di 80 anni e che hanno ricevuto la seconda dose entro il 31 marzo 2021 (10mila secondo l'ultimo aggiornamento della Regione con il bollettino di oggi).

A fare un primo bilancio è l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. "I cittadini - ricorda D'Amato - possono scegliere dove effettuare la dose di richiamo tra i centri vaccinali, le farmacie oppure contattando direttamente il proprio medico di famiglia", mentre gli over 80 autosufficienti che hanno precedentemente ricevuto la vaccinazione Covid a domicilio verranno contattati direttamente dalle Asl e non dovranno fare nulla. Gli ospiti nelle Rsa e nelle altre strutture residenziali, infine, riceveranno la terza dose direttamente dalle équipe delle Asl, dalle Uscar o dalle strutture che li ospitano

“Nel Lazio - aggiunge ancora l’assessore alla Sanità dela Regione - la dose di richiamo è già stata somministrata ad oltre 10 mila utenti super fragili (dializzati e trapiantati)".