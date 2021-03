Vaccino Astrazeneca sospeso anche nel Lazio, 35 hub vaccinali bloccati. D'Amato: "Danno enorme"

La decisione annunciata dall'Aifa in via precauzionale. Bloccate le prenotazioni e si attendono indicazioni sulle seconde dosi. Sul caso è intervenuto anche il presidente Nicola Zingaretti

L'Aifa sospende in Italia, in via precauzionale e temporanea, la somministrazione del vaccino Astrazenca. Una decisione, si spiega, "assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paesi europei. Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso". L'Afa annuncia in particolare che, "in coordinamento con Ema e gli altri Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione".

Intanto, sul caso interviene ufficialmente anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: “A seguito delle comunicazioni da parte di Aifa la Regione Lazio ha bloccato la somministrazione di Astrazeneca e le prenotazioni da eseguire con questo vaccino nel Lazio. Per quanto riguarda coloro che devono ricevere la seconda dose, si attendono le indicazioni da parte dell’Agenzia italiana del Farmaco”. “Per qualsiasi ulteriore decisione - aggiunge il presidente - attendiamo aggiornamenti da parte degli organi preposti”.

Resta ora una grande incognita la prosecuzione della campagna vaccinale in tutta Italia e anche nel Lazio e in provincia di Latina, dove sono migliaia le prenotazioni già effettuate dai cittadini over 70. Intanto è stata convocata d'urgenza l'Unità di crisi covid della Regione per affrontare la situazione.

"In questo modo - spiega l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - si bloccano a Roma e nel Lazio 35 hub vaccinali tra i quali La Nuvola e l’aeroporto di Fiumicino e oltre 2mila medici di medicina generale. Seguiremo attentamente gli ulteriori approfondimenti in corso, auspichiamo una rapida ed inequivocabile definizione da parte di Aifa, altrimenti questo potrebbe rappresentare un danno enorme ed irrecuperabile alla campagna vaccinale in corso, poiché il vaccino Astrazeneca è quello maggiormente opzionato in base agli accordi preliminari sottoscritti dalla Commissione europea. Sono state bloccate con effetto immediato tutte le prenotazioni fino a nuova indicazione da parte di Aifa e coloro che si sono già prenotati verranno riprogrammati dopo gli approfondimenti di Aifa. Siamo in attesa che Aifa dia indicazioni per chi ha già effettuato la somministrazione della prima dose”.