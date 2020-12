V-Day: il primo vaccinato di Fondi è Fabrizio Turchetta, vice direttore del presidio centro

E' Fabrizio Turchetta, vice direttore sanitario del presidio centro, il primo cittadino di Fondi ad aver ricevuto il vaccino contro il covid questa mattina, 29 dicembre. La prima iniezione, un momento storico per la comunità, è stata somministrata al dottor Turchetta durante il V-Day che segna ufficialmente l'inizio della campagna di vaccinazioni anche in provincia di Latina.

Il vice direttore sanitario, 39 anni, specializzato in Igiene e Medicina preventiva, è un sostenitore convinto del piano vaccinale. "Il vaccino – commenta Turchetta – in un momento storico in cui le terapie non sono ancora chiare ed efficaci è l'unica soluzione possibile contro la pandemia che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario, l'economia e la popolazione".

"Oggi sono state somministrate le prime 40 dosi destinate al personale sanitario della Asl di Latina – commenta il sindaco Beniamino Maschietto – la campagna andrà avanti fino a completa copertura degli operatori sanitari, si proseguirà poi con i soggetti a rischio. L'auspicio è che la scelta del dottor Turchetta possa essere condivisa da tutta la comunità nella speranza che il vaccino possa arrivare, nel più breve tempo possibile, a tutta la popolazione".