Vaccino anti-Covid: a Latina somministrazioni della quarta dose per i soggetti fragili

Sono state avviate nella provincia di Latina, attraverso la chiamata diretta, le somministrazioni della quarta dose del vaccino contro il coronavirus per i soggetti estremamente vulnerabili inseriti nella circolare del Ministero della Salute (la circolare consultabile a questo link).

A darne notizia l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Le somministrazioni sono state avviate nella Asl di Latina, ed anche in quelle di Rieti e Frosinone. “Un ringraziamento a tutte le operatrici e a tutti gli operatori impegnati nella campagna di vaccinazione” ha commentato l’assessore D’Amato.

Da domani, giovedì 24 febbraio, poi sarà comunque possibile prenotare online la quarta dose di vaccino, sempre per i soggetti indicati dalla Circolare del Ministero, su www.prenotavaccino-covid.regione.lazio.it. La quarta dose, spiegano dall’Assessorato regionale alla Sanità attraverso il sito di Salute Lazio, è destinata alle persone che presentano condizioni di estrema vulnerabilità per marcata compromissione della risposta immunitaria, che hanno già ricevuto una dose addizionale a completamento del ciclo vaccinale primario; va somministrata dopo almeno 120 giorni dall'ultima dose.

Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, la somministrazione di una ulteriore dose di vaccino anti Covid-19 ha lo “scopo di mantenere alto il livello di protezione per le persone con marcata compromissione della risposta immunitaria, per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici, e per i soggetti sottoposti a trapianto di organo solido”.

In Italia i vaccini autorizzati ad essere somministrati sono Pfizer e Moderna.

L’accesso alla somministrazione della quarta dose, dunque, può avvenire tramite:

- chiamata attiva da parte dei Centri sanitari della Regione Lazio presso cui si è in cura;

- prenotazione on line presso i punti di somministrazione, attraverso la piattaforma regionale, a partire dal 24 febbraio;

- medico di famiglia.