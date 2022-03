Ventotene in sfida per essere il “Borgo dei Borghi 2022”: è in finale nel concorso di Rai3

Sarà l’isola di Ventotene quest’anno a rappresentare il Lazio nell’appassionante e ormai tradizionale sfida tra i borghi più belli d’Italia di Rai3.

Lo scorso anno l'ambito riconoscimento è stato vinto da Tropea e anche per questa edizione in concorso come ogni anno ci sono 20 borghi, uno per ogni regione italiana. “Che siate appassionati del patrimonio artistico, delle grandi o piccole storie dei nostri paesi, amanti delle specialità culinarie o artigianali, fanatici delle escursioni o delle feste paesane - si legge nella presentazione della sfida sul sito ufficiale -, vi proponiamo di scoprire dei luoghi eccezionali, selezionati per la loro bellezza, la loro architettura o per la qualità della vita. Dei luoghi magici che vi invitiamo a visitare durante le vostre prossime vacanze. Un viaggio diverso, pieno di curiosità e di sorprese. Un viaggio nell’Italia più autentica e meno conosciuta”.

A decretare il vincitore dell'edizione 2022 de "Il Borgo dei Borghi" domenica 17 aprile sarà Camila Raznovich che condurrà la serata conclusiva del concorso su Rai3. Ma come si fa per sostenere l’isola i Ventotene e per votare? Si può esprimere il proprio voto sul sito Rai www.rai.it/borgodeiborghi; gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza Raiplay indicando username, password ed indirizzo e-mail. Si vota da domenica 13 marzo e sarà possibile farlo fino a domenica 3 aprile alle ore 23.59 (si può votare una volta al giorno e per una sola preferenza”.

La giuria di esperti è composta da: Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica in tv e sul web, Piergiorgio Odifreddi, matematico, logico, saggista e accademico italiano e Jacopo Veneziani, storico dell’arte specializzato alla Sorbona di Parigi ospite fisso del programma Le parole su Rai3.

“Borgo dei Borghi”: Ventotene in finale

Il Lazio sarà rappresentato quest’anno dall’isola di Ventotene. “Ventotene e Santo Stefano, ultimo residuo di un vulcano esploso tra 0,81 e 0,2 milioni di anni fa, sono due piccole isole, 124 e 27 ettari, che distano dalla costa 26 miglia - si legge nella presentazione -. Le dimensioni ridotte hanno permesso a queste due piccole isole di conservare la loro natura selvaggia, caratterizzata dalla presenza di macchia mediterranea, seppure in parte alterata dalla presenza antropica. Ventotene è stata disabitata per molto tempo. L’assenza di acqua potabile e la mancanza di un porto naturale tennero i Romani lontani dall’isola, che preferirono colonizzare la vicina Ponza. Il destino di Ventotene cambia quando, nel 2 a.C., Cesare Augusto decide di esiliare sua figlia Giulia e sceglie proprio Ventotene”.

I 20 borghi in concorso

Navelli (L’aquila) – (Abruzzo)

Pietragalla (Potenza) – (Basilicata)

Oriolo (Cosenza) – (Calabria)

Sant’Agata Sui Due Golfi (Napoli) – (Campania)

Compiano (Parma) – (Emilia-Romagna)

Clauiano (Udine) – (Friuli-Venezia Giulia)

Ventotene (Latina) – (Lazio)

Millesimo (Savona) – (Liguria)

Tremezzo (Como) – (Lombardia)

Pergola (Pesaro-Urbino) – (Marche)

Riccia (Campobasso) – (Molise)

Varallo (Vercelli) – (Piemonte)

Vico Del Gargano (Foggia) – (Puglia)

Cabras (Oristano) – (Sardegna)

Sutera (Caltanissetta) – (Sicilia)

Castelfranco Piandiscò (Arezzo) – (Toscana)

Levico Terme (Trento) – (Trentino-Alto Adige)

Trevi (Perugia) – (Umbria)

Verres (Aosta) – (Valle D’aosta)

Soave (Verona) – (Veneto).

L'appello

L’appello di Visit Lazio a votare per Ventotene