C'è un nuovo commissario straordinario per il carcere di Santo Stefano: è Giovanni Maria Macioce

E' stato nominato il nuovo commissario per il recupero e la valorizzazione dell'ex carcere borbonico di Santo Stefano. Lo si apprende in una nota diramata da Palazzo Chigi successiva al Consiglio dei ministri. L'incarico è stato conferito a Giovanni Maria Macioce, 75 anni, generale in pensione della guardia di finanza, che era stato delegato dal sindaco di Ventotene a occuparsi dell'Area marina protetta e riserva naturale statale delle isole di Ventotene e Santo Stefano.

Il Cd ha deliberato "su proposta del presidente del Consiglio, vista la designazione da parte del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano - si legge nella nota - la nomina a commissario straordinario del Governo per il recupero e la valorizzazione dell?ex carcere borbonico dell?isola di Santo Stefano (Ventotene) del dottor Giovanni Maria Macioce, ai sensi dell?articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Il nuovo commissario Macioce aveva già lavorato nei numerosi tavoli istituzionali che fino ad ora si sono tenuti sull'avvio del progetto di recupero di Santo Stefano, coordinati e voluti dall'ex commissaria straordinaria Silvia Costa.