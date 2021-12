Gli studenti di Ventotene a lezione di educazione ambientale con la guardia costiera

Un incontro tra i militari della guardia costiera e gli studenti della scuola primaria dell'istituto comprensivo Alighieri di Ventotene, dedicato al tema dell'educazione ambientale e alla promozione della sostenibilità. L'attività didattica è stata organizzata dalla guardia costiera di Ponza e ha visto la partecipazione del personale docente dell'istituto, del personale dell'ufficio locale marittimo di Ventotene e del direttore dell'Area Marina Protetta - Riserva Naturale Statale "Isole di Ventotene e Santo Stefano" Antonio Romano.

L'evento rientra nelle attività previste nel protocollo sottoscritto tra il Ministero della Transizione Ecologica ed il Corpo delle capitanerie di porto, grazie al quale proprio poche settimane fa l'ufficio locale marittimo di Ventotene è stato dotato di un'auto elettrica con relativa colonnina di ricarica con l'obiettivo di incrementare la sostenibilità ambientale dei servizi di pattugliamento e controllo in luoghi di particolare pregio ambientale come le Aree Marine Protette e i parchi sommersi.

Il coinvolgimento delle nuove generazioni verso una maggiore consapevolezza ambientale rappresenta un elemento imprescindibile per un futuro più pulito e sostenibile, soprattutto in ecosistemi marino-costiero delicati come le Isole di Ventotene e Santo Stefano.