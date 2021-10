Nasce a Ventotene la prima Comunità di energia rinnovabile del Lazio

Nasce nell’isola pontina di Ventotene la prima Comunità energetica rinnovabile del Lazio. Il progetto, che partirà la prossima settimana, è il risultato di una partnership tra il sindaco dell’isola con il supporto dell’università ‘La Sapienza’ e di un gruppo di giovani ingegneri premiati dalla Regione Lazio con il bando VITAMINA-G per il supporto alla nuova imprenditoria. Ad annunciare la firma dell’atto costitutivo, in programma per l’8 ottobre durante un evento on line del Festival dello Sviluppo Sostenibile, è Roberta Lombardi, assessore regionale alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale.

“La Comunità Energetica Rinnovabile Ventotene – spiega la Lombardi - che nascerà come associazione aperta della cittadinanza e con il diretto coinvolgimento del Comune, è un esempio virtuoso di coinvolgimento della comunità locale in un’iniziativa che ha come scopo primario quello di creare benefici ambientali per l’isola. Gli attori principali della comunità energetica sono: gli operatori locali del settore turismo, che sono pronti ad investire loro risorse per l’installazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, principalmente fotovoltaico e con un occhio rivolto anche a soluzioni innovative per il minieolico; l’Università La Sapienza, che grazie al lavoro di un gruppo di giovani ingegneri ha fornito il supporto tecnico per lo studio del fabbisogno energetico e per la progettazione dell’impiantistica; la sede locale della Lega Navale che ha fornito supporto per le attività di formazione legate alla creazione della comunità energetica; il Sindaco e la Giunta Comunale, che hanno supportato la creazione della Comunità Energetica dal punto di vista amministrativo, e hanno dato credibilità e autorevolezza al progetto”.