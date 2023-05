Legambiente invade Ventotene: centinaia di volontari per il Clean up the med

L'isola di Ventotene si veste di giallo, il colore di Legambiente. Bandiere e cappellini gialli di centinaia di volontari sono tornati a invadere l'Isola simbolo della nascita della Comunità Europea dopo alcuni anni di assenza. “Una festosa giornata di volontariato ricca di significati per il bene della collettività. – commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio presente all'iniziativa internazionale Clean Up the Med, giunta quest'anno alla trentesima edizione – Non ci stancheremo mai di ringraziare uno a uno tutti questi volontari, per la fatica fatta e per la grande voglia di costruire insieme un mondo diverso.”.

“Quest’anno abbiamo voluto arricchire questa iniziativa internazionale di volontariato attivo, che si svolge in contemporanea in venti nazioni del Mediterraneo – aggiunge Dino Zonfrillo, presidente di Legambiente Sud Pontino che ha curato l'organizzazione - di ulteriori significati dettati dalla difficile situazione internazionale lanciando anche un messaggio di pace coinvolgendo anche l'Organizzazione Internazionale della Fiaccola della Pace accolta sull'isola per lanciare un messaggio forte che si è concluso con un omaggio alla tomba di Altiero Spinelli una delle tappe significative del ricco programma iniziato in mattinata presso la spiaggia di Cala Nave con un flash mob dedicato a temi ambientali e a tutti i caduti del mare.

“Siamo tutti sulla stessa barca" è il messaggio impresso sul nastro apposto alla corona di fiori lanciata in Mare dagli studenti e docenti dell'istituto comprensivo Dante Alighieri di Formia-Ventotene presente sull'isola con la Scuola Altiero Spinelli alla presenza della dirigente Adriana Roma e della guardia costiera Circomar Ponza - Ventotene con il comandate Antonio Borraccino. “Puliamo il Mediterranea e l'Europa da rifiuti, disuguaglianze e pregiudizi", recita l'altro messaggio sullo striscione del Flash Mob “ . .

A Clean Up the Med ha aderito anche un numeroso gruppo di ospiti ed operatori del centro diurno della cooperativa sociale Osiride. Ricco e coinvolgente il programma di iniziative a contenuto ambientale, storico e culturale con il contributo dei responsabili dell'Area Marina Protetta di Ventotene e Santo Stefano diretta da Antonio Romano e il sostegno del Comune di Ventotene che ha patrocinato l'evento che si è svolto nella Piazzetta del Comune e presso il centro polivalente dell'isola.