Ventotene premia Max Biaggi e Sandro Cuomo: “Campioni nello sport e nella vita”

Un’onorificenza per suggellare il rapporto di due grandi campioni del nostro tempo con la meravigliosa isola di Ventotene: a premiare nella sala consiliare del Comune Max Biaggi e Sandro Cuomo, ospiti del sindaco Carmine Caputo, è stato il presidente di Assonautica Italiana, SiCamera e Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora.

La cerimonia c’è stata nella mattinata di ieri, giovedì 24 agosto. Un incontro cordiale e ricco di emozioni, durante il quale i presenti si sono scambiati aneddoti e racconti su quella che viene considerata una delle perle dell’arcipelago ponziano, da sempre attrazione per turisti e amanti del mare e delle bellezze naturali. Un’isola che, da anni, è divenuta la seconda casa del campione olimpico, ex schermidore italiano specializzato nella spada, Cuomo, e che viene definita “un luogo di ricordi felici” dal pilota motociclistico e dirigente sportivo italiano, pluricampione del mondo, Biaggi, che a Ventotene trascorreva le vacanze estive da bambino.

“Onorato di aver potuto omaggiare due campioni che hanno fatto la storia del panorama sportivo del nostro Paese - ha commentato il presidente Acampora a margine della premiazione –. Alla presenza del sindaco, Carmine Caputo, dell’ex primo cittadino dell’isola, Geppino Assenso, di rappresentanti delle imprese e del sistema alberghiero, quali Daniele Coraggio e Pietro Pennacchio, ho avuto il piacere di premiare Biaggi e Cuomo che definirei ‘cittadini onorari’ di Ventotene.

Personaggi di spicco che scelgono le bellezze dei nostri territori e possono essere da traino per valorizzare il potenziale turistico dell’area vasta Frosinone Latina - ha aggiunto Acampora -. La promozione del territorio, il sostegno ad un turismo che dovrà essere sempre più sostenibile per salvaguardare i nostri mari, sono le linee guida che, da sempre, muovono il nostro operato. Un operato fatto di valori imprescindibili, gli stessi che animano i veri sportivi; i campioni, nello sport e nella vita, come Max Biaggi e Sandro Cuomo. Avanti tutta, seguendo sempre la stessa rotta, quella della valorizzazione delle nostre eccellenze e del lavoro di tutti i principali attori del sistema produttivo legato ad un settore trainante che è linfa vitale per il nostro territorio: il turismo”.