Banchi, cattedre e panettoni: il Babbo Natale della Finanza a Ventotene

Si è tenuta nei giorni scorsi, presso la sede del plesso scolastico “Altiero Spinelli" di Ventotene, sede distaccata dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri” di Formia, la manifestazione natalizia che ha visto impegnati tutti gli alunni dell’anno scolastico 2023/2024.

L’evento, che ha visto la partecipazione del primo cittadino di Ventotene, del Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Formia Luigi Galluccio e dei rappresentanti delle altre istituzioni è stato organizzato dalle insegnanti e dal personale scolastico isolano, dal Comandante della Tenenza di Ventotene Mariolino Di Crasto, supportato da tutto il personale del Corpo alla sede, unitamente ai militari della III Squadra Unità Navali. L’iniziativa, promossa con il Comando provinciale di Latina, è stata indirizzata a donare, all’unico plesso scolastico presente sull’isola, 20 banchi scolastici, sedie, cattedre e armadietti metallici. Tali materiali, tutti in ottimo stato di conservazione, sono stati dismessi da altri istituti scolastici e, in particolare, dall’istituto religioso di Santa Maria Maddalena Postel di Gaeta, a seguito della chiusura definitiva delle attività didattiche. Inoltre, è stato donato materiale di cancelleria, una macchina plastificatrice e toner per stampanti.

A margine della donazione, le Fiamme Gialle sono state promotrici della consegna a tutti gli alunni del plesso, con la partecipazione di un improvvisato Babbo Natale finanziere, di un regalo e di un panettone, così da entrare compiutamente nello spirito natalizio, ed in tal modo cogliere il puro volto gioioso dei bambini.