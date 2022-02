A Ventotene la prima riunione del Tavolo di coordinamento sul progetto di recupero di Santo Stefano

Si riunisce oggi la prima riunione del Tavolo di coordinamento operativo sul progetto di recupero e valorizzazione del’'ex carcere di Santo Stefano, voluto dal prefetto di Latina Maurizio Falco e dalla commissaria del Governo Silvia Costa. La riunione è presieduta dal prefetto e si terrà per l’occasione proprio sull’isola di Ventotene. Parteciperanno la nuova commissaria prefettizia Monica Perna, i vertici provinciali delle forze dell’ordine, il comandante dei vigili del fuoco, il comandante della capitaneria di porto di Gaeta e del direttore territoriale di Invitalia.

Il Tavolo valuterà le possibili ricadute di questo percorso di riqualificazione sul territorio, con particolare attenzione all’attività amministrativa e di sicurezza e anche al ruolo delle istituzioni della provincia e del Comune di Ventotene. L’obiettivo è abbattere i tempi burocratici e portare a compimento le fasi di recupero di questa opera. Il Tavolo di coordinamento risponde poi all’esigenza di garantire un confronto costante fra gli enti coinvolti e la trasparenza necessaria su ogni fase del progetto e dei lavori. “Dopo il commissariamento del Comune di Ventotene, - spiega la commissaria Silvia Costa - ci è sembrato giusto tenere la prima riunione del Tavolo tecnico a Ventotene per dare forte continuità all’azione amministrativa nella realizzazione del progetto di Santo Stefano in concomitanza con l’avvio dei lavori di messa in sicurezza e di restauro. In parallelo a questa azione in questi giorni abbiamo condiviso con la commissaria prefettizia e la dirigente del Comune una serie di incontri con la Regione Lazio per facilitare la partecipazione del Comune alle opportunità dei bandi regionali e del Pnrr”. Tutto dunque nell’ottica della continuità e della celerità. In seguito a questa prima convocazione i lavori proseguiranno sotto il coordinamento del vice prefetto Monica Perna, insieme ai tecnici e a tutti i soggetti designati dai vertici provinciali delle forze dell’ordine.