Vespe e calabroni sempre più aggressivi con il caldo: i consigli degli esperti

Come difendersi dalle punture di vespe e calabroni che, durante i mesi più caldi, diventano particolarmente insidiose? La Società italiana di medicina ambienale (Sima) ha preparato una guida utile ad affrontare l’estate senza doversi troppo preoccupare di convivere con questi imenotteri.

Vespe e calabroni più aggressivi per il caldo

“Stanno aumentando in questi giorni gli episodi di punture di vespe e calabroni, un trend direttamente legato alle ondate di caldo che hanno interessato il nostro Paese – ha spiegato il presidente Alessandro Miani- Le temperature più elevate rendono particolarmente irritabili tali insetti, che difendono i loro nidi con maggiore aggressività. Il caldo accelera lo sviluppo degli insetti, che hanno quindi bisogno di più cibo e acqua, portandoli sempre più spesso a contatto con l'uomo e incrementando il numero di casi di punture e aggressioni”.

Durante l’estate poi si usano indumenti più leggeri, magliette e pantaloni corti che rendono più esposte braccia e gambe alle punture degli insetti. Come ha ricordato la Società italiana di medicina ambientale, ogni anno in Italia “muoiono fino a 20 persone a causa delle punture di vespe e calabroni e ben 2 2 persone su 100 sviluppano reazioni allergiche a seguito di puntura di imenotteri”. Si sommano ai morsi dei ragni che, com’è nel caso di quello violino, non sono da sottovalutare.

Il commercio globalizzato contribuisce a portare nelle penisola specie aliene che poi restano in Italia anche perché, i cambiamenti climatici, rendono le temperature medie più elevate e quindi simili ai paesi d’origine. È il caso delle formiche rosse ma anche della vespa velutina, anche nota come ‘calabrone asiatico’ che ormai lambisce il confine regionale. A Roma poi, negli ultimi anni, sono diventate estremamente frequenti gli avvistamenti di nidi realizzate da vespe orientalis, imenotteri la cui presenza in città, in passato, non era stata praticamente mai segnalata.

Api vespe e calabroni

Quali sono le reazioni causate dalle punture di questi insetti e cosa fare in caso di punture? Nella maggior parte dei casi, fanno sapere gli esperti del SIMA, provocano una reazione locale con una manifestazione cutanea di pochi centimetri di diametro, dolore, rossore e gonfiore. Circa il 10% delle persone punte da tali insetti ha importanti reazioni come orticaria generalizzata, nausea, vomito, dispnea e difficoltà respiratoria, calo di pressione. In alcuni casi può manifestarsi un vero e proprio shock anafilattico con grave calo della pressione arteriosa che può portare anche al decesso.

Come difendersi? Oltre ad installare zanzariere su porte e finestre, il consiglio è di “evitare l'abbandono incontrollato di sostanze organiche” e “non tentare mai di scacciarle con gesti bruschi della mano, che possono indurre l'insetto ad attaccare”. Ed in caso di puntura? Se si tratta di quella di un ape si può togliere, con una pinzetta, il pungiglione. In generale il suggerimento è di applicare del ghiaccio e non grattarsi per evitare di introdurre batteri. Se la reazione è estesa utilizzare subito un cortisonico e un antistaminico. Se invece la reazione è grave è necessario chiamare tempestivamente il pronto soccorso.

Zanzara tigre

Nel nostro paese le specie di zanzare sono circa 60, a fronte delle oltre 3000 presenti in tutto il mondo. Tra queste la più temibile è la zanzara tigre, che prolifera nei luoghi dove vi sono raccolte d'acqua (secchi, annaffiatoi, sottovasi, caditoie, tombini, ecc.). Tra le malattie trasmesse all'uomo da queste zanzare, ve ne sono alcune molto gravi, come i virus dengue (DENV), chikungunya (CHIKV) e febbre gialla (YFV).

Come difendersi? Per prima cosa occorre evitare accumuli di acqua che diventano facilmente i loro habitat. Il consiglio è poi di usare repellenti a base di principi attivi quali deet e icaridina. Nei luoghi al chiuso usare vaporizzatori elettrici contro le zanzare, tenendo ben arieggiati i locali.

In caso di puntura valgono gli stessi suggerimenti validi per gli imenotteri. Si consiglia di usre un cubetto di ghiaccio e di non grattarsi, “, in modo da evitare di espandere l'urticante presente attorno alla puntura”. In caso di gonfiori particolarmente importanti, consultare il farmacista o il medico.