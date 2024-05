Cambia la viabilità a Terracina per i lavori del ponte ciclopedonale: bloccate alcune strade

Via ai lavori a Terracina per la realizzazione del ponte ciclopedonale di Borgo Pio che collegherà il parcheggio Sirio all’area “Deserto”. Da domani cambierà infatti la viabilità in via Lungolinea Pio VI per lasciar spazio ai lavori di rigenerazione urbana. Fino al termine dei lavori sarà vietato il transito a tutti i veicoli sul “lato monte” della strada, nel tratto compreso tra l’intersezione di via Lungolinea Pio VI con via del Rio e via Derna, area che sarà contrassegnata da apposita segnaletica orizzontale e verticale. Potranno accedere, da via Derna, solamente i residenti e i mezzi adibiti al carico e scarico merci.

Il divieto esisterà anche nel tratto di strada compreso tra l’intersezione di via Lungolinea Pio VI con via Sarti e via del Rio. Saranno vietate la sosta e la fermata con rimozione forzata su via del Fiume e fino a via Roma, così come sarà vietato l’accesso in via Lungolinea Pio VI nel tratto compreso tra via del Fiume e fino al Ponte dell’Ospedale per i veicoli provenienti da via Sarti. Per il “lato mare” di via Lungolinea Pio VI, in direzione di via Cristoforo Colombo, sarà vietato il transito dall’intersezione con viale della Vittoria all’altezza del civico n. 3. I residenti avranno accesso dalle 07:30 alle 09:00 di ogni giorno dal lunedì al venerdì, limitatamente agli spostamenti indispensabili.

"Siamo consapevoli che queste limitazioni al traffico avranno un impatto importante sull’intera zona di Borgo Pio, ma sono necessarie per realizzare e portare a termine i diversi progetti nell’area. Il nostro impegno sarà quello di vigilare quotidianamente perché i disagi per tutti siano ridotti al minimo, e in caso di necessità modificare e rimodulare le limitazioni, auspicando che i lavori vengano completati nel minor tempo possibile. Ringraziamo fin da ora per la pazienza e la comprensione i residenti e i commercianti della zona, e tutti i cittadini, certi che il risultato finale di questi lavori sarà un beneficio per l’intera comunità" hanno affermato il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Claudio De Felice.