VIDEO | Alloggi popolari, tanti i progetti puntando ai fondi del Pnrr . Valeriani: “Ater di Latina all’altezza di queste sfide”

E’ stato presentato questa mattina nell’ambito di una conferenza stampa il piano di investimenti 2022 dell’Ater di Latina. Nel corso dell’incontro, il presidente Marco Fioravante ha fatto il punto degli interventi in programma, sia per quanto riguarda quelli che sono già stati finanziati sia di quelli per i quali sono stati richiesti finanziamenti, puntando in particolare ai fondi del Pnrr.

“Qui a Latina oggi raccontiamo di quanto si sta raccogliendo dopo un periodo di semina serio da parte di gente che ha lavorato in maniera seria facendo pianificazione, raccontiamo di quante cose si stanno per realizzare. Riqualificazione, nuove alloggi, rigenerazione urbana. Le sfide si vincono solo se si hanno progetti e l’Ater di Latina in questi anni ha dimostrato di saper essere all’altezza delle sfide”.

Ater di Latina che ha partecipato al bando regionale per poter accedere a fondi messi a disposizione con il Pnrr che l’Ente ha aperto qualche settimana fa e che scade il 16 dicembre. “I tempi sono molto stretti; ci sono 15 giorni per partecipare e lo ha potuto fare chi aveva dei progetti pronti come l’Ater. Una volta distribuite poi le risorse a disposizione ci saranno dei tempi strettissimi per la realizzazione degli interventi”.

Copyright 2021 Citynews