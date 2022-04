VIDEO | Porta Nord, 24 nuovi alloggi Ater. Valeriani: “Questa inaugurazione segno del buon lavoro fatto”

Le parole dell’assessore regionale intervenuto oggi al taglio del nastro del nuovo cantiere in via Selene

C’è stata questa mattina l’inaugurazione del cantiere Ater di Porta Nord per la realizzazione di 24 nuovi alloggi popolari che saranno destinati a categorie speciali. Il taglio del nastro in via Selene nel terreno che ospiterà l’edificio alla presenza del presidente dell’Ater di Latina Marco Fioravante, del direttore generale dell'azienda Paolo Ciampi, dell’assessore regionale alle Politiche abitative Massimiliano Valeriani, e del sindaco di Latina Damiano Coletta.

“Questo è un intervento particolarmente prezioso perché queste abitazioni saranno destinate a soggetti fragili che hanno necessità particolari - ha detto l’assessore Valeriani -. Questa giornata, poi, rappresenta un momento importante perché ogni volta che apriamo o chiudiamo un cantiere significa che abbiamo fatto un buon lavoro. Questo è il nostro obiettivo di tutti i giorni e l’Ater di Latina sta lavorando in maniera eccellente”.

